Belarra tilda de "infame" que Marlaska avance la deportación de solicitantes de asilo en Barajas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "intolerable" e "infame" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya anunciado este lunes que los solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas serán "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente. "Ya no solo es el maltrato al pueblo saharaui por parte de un Gobierno plegado a los intereses del régimen marroquí, sino que en un ejercicio de hipocresía difícil de superar, deciden poner en riesgo aún más sus vidas en Marruecos. Es incomprensible", ha lanzado Belarra a través de un mensaje en la red social 'X'. Previamente, la también diputada del Grupo Mixto en el Congreso ha denunciado esta mañana las "condiciones inhumanas" que padecen, a su juicio, activistas saharauis en la sala de asilo del aeropuerto y sospecha que el Gobierno no acepta las peticiones de acogida para "no molestar" a Marruecos, al que ha definido como una dictadura. Además, ha cargado contra la "hipocresía absolutamente insoportable" del Ejecutivo, dado que mientras están retenidos una treintena de activistas en el aeropuerto madrileño otorgó con celeridad asilo al líder opositor venezolano Edmundo González, al que ha tachado de ser un "ultraderechista violento y peligroso". Belarra ha acudido al aeropuerto de Barajas con la intención de pedir acceso a la sala de asilo del aeródromo, en calidad de diputada, y poder supervisar el estado de los solicitantes de asilo tras conocer que una decena de ellos estaban en huelga de hambre en protesta por la actitud del Ejecutivo. Posteriormente, desde el partido morado han explicado que no se les ha permitido acceso a estas instalaciones y su secretaria general ha tildado de "gravísima" vulneración democrática que se le impida entrar en dichas dependencias, lo que contraviene su labor de control al Gobierno.

