Rull afirma que Llarena está "prevaricando al no aplicar la Ley de Amnistía"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha afirmado que el juez Pablo Llarena está "prevaricando al no aplicar la Ley de Amnistía", después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no pudiera participar en el pleno de investidura del presidente Salvador Illa el 8 de agosto, ha criticado. En una entrevista publicada este domingo en 'El Periódico de Catalunya' y recogida por Europa Press, Rull ha reprochado la "ofensiva" de Llarena contra el independentismo. "No se trataba de suspender el pleno porque se detenía a un diputado, sino de evitar que se detuviera a un diputado porque había un pleno. Y Llarena eso no lo ha digerido, el magistrado que está prevaricando al no aplicar la Ley de Amnistía, está haciendo un acto de rebeldía", ha afirmado. CARLES PUIGDEMONT Como miembro de Junts, Rull cree que Puigdemont debería tener una "traducción formal" en Junts, a las puertas de la celebración del congreso del partido en octubre. "El liderazgo operativo de Puigdemont tiene que tener una traducción formal", ha respondido al ser preguntado por si Puigdemont debería asumir la presidencia de Junts. Le ha definido como un activo excepcional del partido que debe poder seguir siéndolo, operativamente y formalmente: "Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar la fórmula". Además, ha avisado de que los independentistas salen debilitados cuando miran "por el retrovisor" y se lanzan reproches, pero ha descartado que mantener los liderazgos de 2017 sea una prueba de eso. "No es un tema de liderazgo, es un tema de actitudes. Lo que debe haber es experiencia, poner en valor lo que hemos aprendido, generosidad y sentido de trascendencia, que quiere decir que la nación no nos pertenece a nosotros, sino a los que están por llegar", ha añadido. FINANCIACIÓN Y TECHO DE GASTO Ha remarcado que el pacto por la financiación singular que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un 'café para todos' incierto, vaporoso e inviable". Ante la votación del techo de gasto en el Congreso el jueves, ha reivindicado el pacto de Bruselas con el PSOE: "Si [el PSOE] cree que el pacto es válido, tiene que actuar con coherencia. No puede actuar desde la unilateralidad, hay que llegar a acuerdos".

