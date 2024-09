El PP insiste en que solo aceptará negociar la financiación "entre todas" las comunidades

Madrid, 21 sep (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha insistido en que la reforma del sistema de financiación solo la negociarán los presidentes autonómicos de su partido en los foros conjuntos, y no de forma singular para cada comunidad, aunque ha negado una consigna de Génova en ese sentido, sino que, ha asegurado, lo ha decidido cada uno por su cuenta.

"Lo que es de todos se negocia entre todos", ha resumido Bravo este sábado en una entrevista en el programa Parlamento de Radio 5 de RNE, en la que ha indicado que los foros para debatir el asunto son la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no las reuniones en la Moncloa bilaterales que está haciendo Pedro Sánchez.

Bravo ha asegurado que "no hay una consigna" de la dirección del PP para que ninguno de sus presidentes se salga del guion, sino que es algo en lo que coinciden ellos uno a uno, por lo que no teme que se rompa esa unidad de acción, puesto que hasta ahora no se han movido "ni un ápice".

Una desunión de puntos de vista que, en cambio, sí aprecia entre los presidentes autonómicos del PSOE, quienes, a su juicio, exhiben sus diferencias "abiertamente".

En cuanto a la votación de la senda de déficit del próximo jueves en el Congreso, el responsable de asuntos económicos del PP ha confirmado que sus diputados se opondrán, tal y como hicieron ya en julio: "Si presentan lo mismo, la respuesta será la misma".

Entre otros motivos, Bravo ha expuesto que para el techo de gasto propuesto por el Gobierno se rebaja más el déficit al que se pueden acoger las comunidades autónomas que el del Estado, en una "desproporción" que no comparten.

Además, ha lamentado que el Gobierno inste a su partido a permitir que se apruebe esta vez la senda de déficit porque "cuando le fallan sus socios, entonces mira hacia el PP".

"El PP no sabe si va a haber Presupuestos Generales del Estado o no, lo saben Esquerra y Junts", ha añadido Bravo.

Asimismo, ha opinado que si los presupuestos para 2025 no salen adelante, Sánchez debería "pasar página hacia la normalización" porque el tiempo de esta legislatura de pactos con independentistas estará "agotado", además de subrayar que sería la cuarta prórroga presupuestaria desde que Sánchez gobierna, más que las tres cuentas anuales que consiguió aprobar. EFE

