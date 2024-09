Godàs (ERC) niega ser el candidato de Rovira y ve posible incorporar a Junqueras en su propuesta

El candidato de 'Nova Esquerra Nacional' para liderar ERC, Xavier Godàs, ha negado este viernes ser el candidato de la secretaria general del partido, Marta Rovira, y del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, y ha añadido que ve posible incorporar al exlíder republicano Oriol Junqueras en su propuesta. "Sé que Rovira y Aragonès firmaron el manifiesto, pero no les he visto en ninguna reunión de Nova Esquerra Nacional ni en ninguna participación en este proceso que ha conducido a la formación de Nova Esquerra Nacional", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Según Godàs, está encantado de recibir el apoyo de ambos al considerarlos personas clave en el partido pero ha rechazado definirse "en función de 'ismos' que tengan que ver con alguien en particular", en alusión a los que diferencian entre 'junqueristas' y 'roviristas'. También ha asegurado que conoce muy poco a Junqueras, con el que habló antes de las vacaciones de verano, y que a Rovira no la conoce personalmente, y ha lamentado que la relación entre ambos no pase pòr un buen momento, según ha dicho en otra entrevista en TV3 recogida por Europa Press. Pese a todo, ha explicado que trabajará para llegar a acuerdos con el resto de candidaturas que se presentan al congreso de ERC porque, aunque no ve grandes diferencias entre todas ellas, defiende que hay un cambio de ciclo que necesita "nuevos liderazgos". "NO SE PLANTEA AHUYENTAR A NADIE" "No se plantea ahuyentar a nadie, son un capital, pero es necesario aquí, como ha pasado en todos sitios, un relevo de equipos", ha sostenido en referencia a Junqueras, del que ha negado que represente el pasado de ERC. De hecho, ha asegurado que sería fantástico contar con el valor y la aportación de Junqueras y ve posible, textualmente, incorporarlo en su candidatura: "He experimentado en mi vida momentos mucho más complicados". En caso de ganar la presidencia de ERC, ha reiterado que se centrará en esta actividad y no entrará en una carrera para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, evitando concretar si se imagina que Junquera pueda serlo.

