Del erotismo de 'Emmanuelle' al toreo según Albert Serra, lo que traerá San Sebastián

San Sebastián, 19 sep (EFE).- El drama erótico 'Emmanuelle', de la francesa Audrey Diwan, dará el pistoletazo de salida a la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, en la que tendrá cabida desde el cine de autores europeos como Mike Leigh o Costa-Gavras a la visión del toreo de Albert Serra.

Un total de dieciséis películas, siete de ellas dirigidas por mujeres y dos operas primas, competirán por la Concha de Oro. Estas son las claves del certamen, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre y en el que se esperan estrellas como Pamela Anderson, Tilda Swinton, Johnny Depp o Javier Bardem.

Tras ganar el León de Oro en Venecia con 'El acontecimiento' (2021), Audrey Diwan elevará la temperatura el primer día de concurso con una nueva adaptación de la novela erótica de Emmanuelle Arsan, protagonizada por Noemi Merlant y Naomi Watts y que dice haber concebido como "una exploración del placer en la era post-Metoo".

Ya casi es tradición que en cada edición del festival haya una película rodeada de polémica antes de ser vista. Esta vez se trata de 'Tarde de soledad', un documental de Albert Serra sobre los toreros Andrés Roca Rey y Pablo Aguado que compite por la Concha de Oro. El partido animalista PACMA ha solicitado a los organizadores su retirada ya que "humaniza la tauromaquia".

La alfombra roja tiene garantizada su dosis de expectación y glamour con la participación de estrellas de Hollywood como Pamela Anderson, Tilda Swinton, Andrew Garfield o Johnny Depp. También se espera a Javier Bardem -viene a recoger su Premio Donostia del año pasado-, Noemi Merlant, Monica Bellucci e Isabelle Huppert, además de Pedro Almmodóvar y Cate Blanchett, los premios Donostia 2024.

Entre los estrenos más esperados destacan los trabajos de dos veteranos del cine social y de autor europeo. El británico Mike Leigh debuta en la sección oficial con 'Hard Truths', que explora temas como el duelo y la salud mental y Costa-Gavras regresa, a sus 91 años, con 'Le dernier souffle', las reflexiones de un médico de cuidados paliativos y de un escritor.

Joshua Oppenheimer, dos veces nominado al Oscar por sus documentales sobre el genocidio indonesio ('The act of killing' y 'The look of silence'), da el salto a la ficción con un musical apocalíptico en el que encierra a Tilda Swinton, Michael Shannon y George MacKay en un búnker.

Más allá de Serra, un habitual de Cannes que por primera vez recala en Donostia, el festival contará en competición con Icíar Bollaín y su película basada en el caso de Nevenka Fernández; con Pilar Palomero ('Las niñas') que regresa con 'Los destellos', un drama protagonizado por Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre; y Pedro Martín Calero con 'El llanto', coproducción hispanoargentina que cuenta con Ester Expósito en el reparto.

La chilena Maite Alberdi, nominada a los Oscar por 'El agente topo' (2020), da el salto a la ficción con 'El lugar de la otra', basado en un crimen real cometido por la escritora María Carolina Geel en 1955; y el argentino Diego Lerman compite con 'El hombre que amaba los platos voladores', una película sobre alienígenas con Leonardo Sbaraglia. Además, Celina Murga, Mariana Rondón o Luis Ortega competirán en Horizontes Latinos.

C. Tangana debuta como director con un documental sobre el guitarrista flamenco Yerai Cortés que inaugurará la sección Nuevos Directores y Carmen Chaplin, nieta del legendario Charles Chaplin clausurará Zinemira con otro documental que indaga en las raíces gitanas de su familia.

Berto Romero y Andreu Buenafuente dirigirán la ceremonia de inauguración, y también ejercerán de presentadores, junto a Bárbara Goenaga. Tendrá lugar el viernes día 20 a las 21:00 horas en el Auditorio Kursaal y será retransmitida en directo por La 2 de TVE, RTVE play, ETB1, eitb.eus y la web del Festival.

La ganadora de la Concha de Oro de la pasada edición, la directora donostiarra Jaione Camborda ('O corno') preside el jurado de la sección oficial acompañada por la escritora Leila Guerriero, el actor Fran Kranz, los directores Christos Nikou y Ulrich Seidl y la productora Carole Scotta. EFE

