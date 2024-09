Feijoo dice, la víspera de su viaje a Roma, que la política migratoria de Meloni "funciona" y que Sánchez no la tiene

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la política migratoria que aplica la primera ministra de Italia, Giorgia Melini, "funciona" porque distingue entre migración regular e irregular mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna política en materia de inmigración. Así se ha pronunciado Feijóo la víspera de su viaje a Roma para reunirse con la primera ministra de Italia y con su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dentro de su gira europa para buscar apoyos para su "alianza europea" contra la inmigración ilegal. En declaraciones a La Sexta, tras verse en Madrid con el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, Feijóo ha avanzado que aprovechará su encuentro con Meloni para darle las gracias por recibirle y buscará hablar de temas importantes como la inmigración. ALUDE A LOS ELOGIOS DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO A MELONI El jefe de la oposición ha señalado que las declaraciones del primer ministro británico, Keir Starmer, acreditan que Meloni tiene una política migratoria que deben conocer con "determinación" y "exactitud" porque "funciona". Este lunes, Starmer --que acordó una mayor cooperación con Meloni entre sus respectivos países en varias áreas-- elogió los avances "notables" de Italia en la cuestión migratoria y dejó la puerta abierta a adoptar este modelo para Reino Unido. Feijóo, que ya visitó Grecia hace una semana para verse con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, ha recordado que ya anunció en Atenas que llevaría a cabo una gira por más países europeos. Por lo pronto, ha dicho que quiere ir a "un par de países" más. Dicho esto, ha defendido un modelo migratorio como el que se practica en Italia, que "mezcla legalidad y humanidad" y "distingue entre migración regular e irregular", en línea con el Pacto Europeo de Migración. Se trata, ha proseguido, de plantear una política migratoria porque el Gobierno de España "no la tiene". CONTINUOS ELOGIOS DEL PP A MELONI No es la primera vez que Feijóo y cargos del PP elogian la política migratoria de Meloni, a la que ponen de ejemplo por frenar la inmigración ilegal en su país. Además, no creen que la mandataria ilataliana y líder de Fratelli d'Italia sea "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa". El PP sostiene que "los datos oficiales" con los que cuenta y que obran en el seno de la UE" hablan de "un descenso significativo de la inmigración irregular en Grecia e Italia" en "torno al 60%", después de años de "una presión difícilmente gestionable", en palabras del portavoz del partido, Borja Sémper. "La política migratoria que están desarrollando, de común acuerdo con la Unión Europea, está salvando vidas", añadió. El propio Feijóo se preguntó hace una semana "por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canaria, lo ha incrementado un 50%". A su entender, la italiana Meloni "ha gestionado la migración mucho mejor que Sánchez".

Compartir nota: Guardar Nuevo