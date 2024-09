IU Andalucía dice que su alianza con Podemos es "extrapolable" al resto de España

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido este martes que el modelo de "alianza" de Izquierda Unida (IU) y Podemos que se da en dicha coalición andaluza es "extrapolable al resto del país", y ha trasladado su "completa seguridad" en que, si el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la "puede hacer" si está en su mano, "lo hará". Así lo ha manifestado la también parlamentaria de IU en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha valorado que IU y Podemos trabajan en Andalucía "en alianza cotidiana", y "no sólo en el Parlamento, sino en multitud de ayuntamientos también", y es "una buena cosa que el electorado que al final persigue un proyecto similar se encuentre encuadrado electoralmente hablando también en una sola papeleta". "Aquí trabajamos juntos y lo hacemos bien, y yo creo que eso es una experiencia positiva, extrapolable al resto del país, y si eso se puede hacer" a nivel nacional, ella tiene "la completa seguridad de que Antonio Maíllo lo hará", ha abundado Inma Nieto. En esa línea, la parlamentaria andaluza ha valorado la figura del coordinador federal de IU como la de alguien "fuera de concurso", y ha señalado que es "un placer tener a un político que argumenta, que no baja al fango como lo hace tanta gente que carece de argumentos, y a una persona de convicciones muy firmes" y con "una grandísima capacidad pedagógica también a la hora de hacer política". Por eso, Inma Nieto ha insistido en declararse "convencida de que todo lo que sea tender alianzas, consolidar espacios comunes, hacer amables espacios colaborativos de trabajo, que la gente esté cómoda, que se reilusione, es especialidad de Antonio Maíllo". LA COALICIÓN POR ANDALUCÍA MARCHA "MUY BIEN" Por otro lado, la portavoz del grupo Por Andalucía ha valorado la situación interna de dicha coalición, que está "muy bien, haciendo mucha propuesta política, mucha oposición al Gobierno de la Junta" del PP-A que preside Juanma Moreno, y "trabajando para consolidar y ampliar el espacio". "Estamos contentas", ha resumido Inma Nieto, que preguntada por el cambio en la portavocía adjunta que ha acordado la coalición este mes --con el nombramiento de Alejandra Durán (Podemos) para esa responsabilidad en sustitución de la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez--, ha recordado que la diputada de Podemos fue elegida inicialmente en la actual legislatura como representante del grupo en la Mesa del Parlamento, si bien fue relevada por la diputada de Más País "cuando aún el grupo no estaba bien". Inma Nieto ha señalado que ahora han hecho "un análisis colectivo", y "como acordamos que ninguno tuviera más de un cargo", y que el hecho de que Esperanza Gómez concentrara las responsabilidades de portavoz adjunta y miembro de la Mesa fue "algo puntual", han decidido que la también presidenta de Más País Andalucía, con su "perfil extraordinario de jurista", permanezca "para toda la legislatura" en el órgano de gobierno de la Cámara, donde está realizando un trabajo por el que están "muy contentos" en la coalición, mientras que Alejandra Durán pasa a ser portavoz adjunta, haciendo así "un cambio que debiéramos haber podido hacer antes si las cosas hubieran arrancado algo mejor", ha señalado Inma Nieto. La portavoz ha incidido en apuntar que está "muy contenta" de la labor que están realizando sus compañeros de Por Andalucía, tanto de los que proceden de organizaciones que tienen diputados como de aquellos que representan a otros partidos de la coalición que no obtuvieron representación en el Parlamento, pero que "también están trabajando de manera cotidiana" en el ámbito del grupo, según ha aclarado. En esa línea, Inma Nieto ha señalado que, "sin lugar a dudas", Por Andalucía está viviendo "desde hace ya un tiempo" su "mejor momento", y que eso "se nota en la producción política, en nuestras propuestas, y también en la complicidad que vamos trabando con sectores sociales, que creo que van viendo en nosotras una referencia alternativa a políticas que le están haciendo mucho daño a Andalucía de la mano de (Juanma) Moreno Bonilla", ha agregado. Finalmente, Inma Nieto ha subrayado que en Andalucía no hubo ruptura entre IU y Podemos, y que "no hay secreto" para explicar eso, sino pensar que "fuera de la nube tóxica de la M-40 de Madrid se ven las cosas con otra perspectiva". "Andalucía tiene demasiados problemas como para perder el tiempo en peleítas internas", ha zanjado en esa línea la portavoz de Por Andalucía y parlamentaria de IU.

Compartir nota: Guardar Nuevo