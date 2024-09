Alguacil: "No esperaba comenzar así"

Palma, 17 sep (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil ha expresado que no esperaba un inicio liguero como el que está teniendo su equipo con cuatro puntos de dieciocho posibles en las primeras seis jornadas.

"No esperaba comenzar así. Es muy complicado porque no ha habido una buena pretemporada, no es excusa y creo que no somos los únicos que teníamos jugadores internacionales", explicó.

"Entiendo que los primeros 20 minutos el partido estaba bastante parejo, después hemos tenido 25 minutos horrorosos que no sé si ha sido fruto de estar nosotros mal o ellos bien, pero creo que es demérito nuestro", confesó el técnico sobre la irregularidad en la primera parte.

"En el segundo tiempo hemos querido mejorar pero no hemos sido capaces de darle la vuelta al resultado. Asumo la responsabilidad como entrenador porque si el equipo no es capaz de sumar es porque no estoy trasladando de la mejor manera posible", añadió.

"Si seguimos perdiendo todavía será peor, queda mucho y lo dije el otro día después del partido ante el Madrid, aunque hubiera brotes verdes había que darle continuidad y no lo hemos hecho, durante 25 minutos nos hemos ido del partido", indicó.

"Enfadado como siempre, cuando las cosas no salen como deben, intentando corregir y en algunas situaciones enfadado, no más que otras veces. Robert Navarro está aquí con vosotros, hemos decidido quedarnos con los que queremos", sentenció.

dcj/jl

1012193