Rueda, sin aclarar si comparecerá en la comisión sobre los contratos de la Xunta, reitera su "tranquilidad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado aclarar este lunes si se prestará a comparecer en la comisión en la que el BNG pretende analizar cuestiones como los contratos de la Xunta con empresas como Eulen, en la que es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo, o la financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro, entre otras cuestiones. Tanto el BNG como el PSdeG han avanzado su intención de buscar que Rueda y también el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezcan en esta comisión. Después de que, a finales de la semana pasada, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Alberto Pazos, argumentase que es "demasiado prematuro" hablar de comparecencias cuando aún no se ha cerrado el plan de trabajo y determinado el objeto de la comisión, Rueda tampoco ha dado más pistas pese a las preguntas de los periodistas. "Si les sirve de adelanto, absoluta tranquilidad. Absoluta. Y me alegro de que por fin hayan tenido la valentía de impulsar esa comisión de investigación (un paso que haber logrado 25 diputados permite a los nacionalistas una vez este mandato)", ha añadido. En la línea de lo expresado por Pazos, el presidente gallego y líder del PPdeG ha esgrimido que lo primero será analizar el plan de trabajo y ver cuál es "el objeto" de la comisión. Será ahí, ha concluido, cuando se concreten comparecencias, asuntos a abordar, documentación a aportar e incluso "la duración" de la comisión. INFORME DEL VALEDOR En cuanto al informe presentado por la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, que sitúa las quejas del ámbito sanitario y social como principales preocupaciones de la ciudadanía en la Comunidad, Rueda ha defendido trabajar para "seguir mejorando" en estos ámbitos. El presidente gallego ha defendido los avances en Galicia en lo que respecta, por ejemplo, tanto a las listas de espera sanitarias como a las solicitudes de prestaciones para personas en situación de dependencia, pero también ha admitido que, en ambos casos, se intentará "seguir mejorando".

