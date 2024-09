Meta usa los datos de usuarios australianos de Facebook e Instagram para su IA desde 2007

Sídney (Australia), 11 sep (EFE).- Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, reconoció este miércoles que ha utilizado la información publicada, incluidos mensajes y fotos, por los usuarios adultos de sus redes en Australia para entrenar su programa de inteligencia artificial (AI) desde 2007.

En un comité del Senado australiano sobre la IA, la directora de Política de Privacidad de Meta, Melinda Claybaugh, dijo por videoconferencia que, a diferencia de los usuarios en la Unión Europea (UE), los usuarios australianos no tienen la opción de negarse a que sus datos sean usados para entrenar la IA.

"Estamos usando datos públicos de nuestros productos y servicios (...) Si decides publicar un mensaje, texto o imagen, público, esto es compartir públicamente esa información", explicó Claybaugh ante los senadores australianos, aunque precisó que solo usan los datos de usuarios adultos.

La representante de Meta, la compañía estadounidense presidida por Mark Zuckerberg, admitió que la única forma de no compartir los datos con la IA es elegir la opción de "privado", mientras que en la UE sí se puede optar por no compartir la información publicada de manera pública.

"En Europa hay actualmente una cuestión legal sobre cuál es la interpretación de la presente ley de privacidad respecto al entrenamiento de la IA", señaló Claybaugh.

La representante de Meta indicó que el debate sobre la privacidad en la UE ha motivado a la compañía a ofrecer la opción de denegar compartir los datos con la IA, pero no confirmó si ofrecería el mismo derecho a los usuarios australianos.

El pasado junio, Meta informó a los usuarios de sus redes en la Unión Europea de que podían negarse a que sus publicaciones sean usadas para entrenar a la IA de la compañía.

Un senador australiano recriminó a Claybaugh que el sistema permite a Meta usar fotografías de menores publicadas en las cuentas de sus padres o familiares en Australia.

No obstante, la responsable de Privacidad de Meta defendió que, cuanta más información use para desarrollarse, el programa de IA será más seguro y tendrá menos prejuicios.

Además, aseguró que los contenidos creados por la IA no están asociados a ningún usuario particular, ya que el sistema "aprende" a través de "asociaciones y patrones" y no reproduciendo información.

El Gobierno australiano, que anunció el martes que quiere limitar el acceso de los menores a las redes sociales, ha tenido polémicas con compañías como Meta y X por las compensaciones a los medios por la publicación de noticias o por cuestiones de seguridad.

El pasado 5 de septiembre, la UE publicó un convenio marco sobre la inteligencia artificial que establece un reglamento jurídico sobre esta tecnología en relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.