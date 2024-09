El PP reprocha que el cupo catalán se financia con los profesores de los andaluces y los médicos de los extremeños

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado al Gobierno que el "cuponazo catalán", según ha tildado el acuerdo de financiación entre socialistas y ERC, se paga a costa de los servicios públicos de otras comunidades autónomas, mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, replica que el PP es una máquina de generar injusticia social y enfrentamiento territorial. En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, Gamarra dice que este acuerdo significa "desigualdad e insolidaridad" y supone que el Ejecutivo asuma "punto por punto" la hoja de ruta de los independentistas. Por ese motivo, considera, no son capaces de explicar un pacto que a su juicio supone "el privilegio de una minoría sobre la mayoría" y se financiará a costa de los servicios públicos del resto de comunidades autónomas. "No hay por dónde cogerlo, este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos", ha señalado. Por el contrario, la número dos del Gobierno y del PSOE ha replicado poniendo en cuestión que hablen de "progeresividad" en la financiación cuando han dado "regalos fiscales" a los más ricos en las comunidades donde gobiernan como Madrid o Andalucía. Considera, además, que la única estratregia de los 'populares' es la de dividir y enfrentar territorios y ciudadanos porque "contra Cataluña viven mejor". Por tanto, asegura, no aceptarán lecciones de su partido al que considera "una máquina de generar injusticia social y enfrentamiento territorial". (SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

