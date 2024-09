Llach (ANC) afirma haber "tirado la toalla" con los dirigentes de ERC y les insta a empezar de cero

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha afirmado haber "tirado la toalla" con los dirigentes de ERC respecto a la unidad del independentismo y les ha instado a empezar de cero con el partido. "Fui a recibir a Marta Rovira a la frontera y esuché su discurso. Y después de lo que ha ocurrido, he tirado la toalla sobre creer en los dirigentes de Esquerra. Con Junqueras, porque me pareció desde el principio que su estrategia era un desastre", ha opinado en una entrevista de este martes en TV3 recogida por Europa Press. De este modo, también ha hecho referencia a la filtración de mensajes sobre la reacción de la secretaria general republicana cuando aparecieron carteles difamatorios contra los hermanos Maragall, un "desaguisado ético" que ve espantoso, en sus palabras, para un partido de izquierdas. Es por ello que ha pedido a los dirigentes de ERC "empezar de cero", ya que no ve otra solución para el partido y para su, textualmente, desaguisado estratégico. Al preguntársele por el discurso que hará el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por la Diada de Catalunya, ha augurado que será "un compendio de absurdos" ya que, a su juicio, no le vez capaz de nada más.

