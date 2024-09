ERC exige al Gobierno que garantice que Juan Carlos I no elude el control fiscal con su fundación en Abu Dhabi

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado al Gobierno que tome las medidas pertinentes para garantizar que Juan Carlos I no elude el "control fiscal" y la "transparencia" que exige la legislación española con la nueva fundación que ha creado en Abu Dhabi para gestionar su patrimonio y garantizar la herencia a sus hijas Elena y Cristina. En una iniciativa registrada en el Congreso, Rufián alerta de que esta nueva entidad creada por el padre del jefe del Estado "plantea nuevas dudas sobre la transparencia de sus finanzas y la supervisión por parte de las autoridades españolas". Asimismo, subraya que Felipe VI "renunció públicamente a la herencia de su padre cuando estos escándalos se hicieron públicos, pero se ha señalado su implicación como beneficiario de algunos de los fondos opacos". Para Rufián, esto "no solo afecta a la figura de Juan Carlos I, sino también a la propia institución monárquica, sumiendo a la Casa Real en una crisis de legitimidad". Por eso emplaza al Gobierno a actuar ante la "acumulación de irregularidades, tanto fiscales como penales" en torno a la Casa Real con el fin de "garantizar la fiscalización y transparencia de las finanzas de la Familia Real". "La creación de la fundación en Abu Dhabi podría ser un nuevo intento de desviar fondos del control fiscal español, lo que plantea la necesidad de un mayor escrutinio para proteger la credibilidad de las instituciones públicas y evitar que se perpetúen privilegios ilegales", sostiene Rufián. Así, quiere que el Gobierno le aclare qué medidas tiene en mente "para asegurar la transparencia y fiscalización del patrimonio del rey emérito, incluyendo los fondos transferidos al extranjero a través de fundaciones como la recientemente creada en Abu Dhabi". También le pregunta si "tiene conocimiento de las actuaciones presuntamente ilegales de los servicios secretos para encubrir los escándalos de Juan Carlos I" y, en caso afirmativo, si ha adoptado alguna medida. VEREMOS SI HACIENDA TIENE ALGO QUE DECIR De su lado, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, también se ha referido a este asunto en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha criticado la creación de esa fundación. "No parece bonito y desde luego, en Abu Dhabi", ha indicado. Tras asegurar que parece que Juan Carlos I "tenía bastantes cacheras", Estaban ha dicho desconocer si la Hacienda española tendrá algo que decir o no sobre este particular.

Compartir nota: Guardar Nuevo