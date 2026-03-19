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Curbelo admite interés de otros clubes, pero manifiesta su deseo de seguir en el Sporting

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Gijón, 19 mar (EFE).- El defensa del Sporting Eric Curbelo señaló este jueves que a su entorno "ha llegado alguna cosilla" respecto a intereses de otros clubes, ya que finaliza contrato al término de la presente temporada, aunque dejó claro su deseo es "seguir en el Sporting", y añadió que, por ahora, "no hay conversaciones" sobre una posible renovación.

El futbolista canario, en una rueda de prensa en Mareo, indicó que "aún es pronto" para pensar en este tipo de movimientos, algo que, por respeto a su actual club, consideró que "no sería justo", con el compromiso de "estar centrados en intentar conseguir el objetivo aquí".

Un objetivo que comienza con el próximo encuentro ante Las Palmas (Estadio de Gran Canaria, domingo 17.30 horas), un duelo ante su exequipo, lo que le hizo reconocer tener "cierto nerviosismo", pero también "muchas ganas y mucha ilusión".

Curbelo destacó que se trata de un lugar en el que "han ocurrido cosas muy bonitas" durante su carrera y donde espera reencontrarse con "antiguos compañeros, familia y amigos que estarán por allí".

Sobre la importancia del partido, señaló que en el vestuario se piensa en "poder ganar allí y sacar los tres puntos", que permitiría "ganar el gol average" ante un rival que hoy por hoy es directo en la lucha por los puestos de promoción de ascenso.

Respecto al rival, el canario definió a Las Palmas como "un equipo muy dominante" y recordó que en su último encuentro, pese a tener el control del juego, "en cinco o diez minutos le remontan", lo que considera "un varapalo muy fuerte que les llevará a estar con todos los sentidos puestos en los detalles".

Por último, acerca del malestar de parte de la afición por la política de precios del día del club ante el Deportivo la próxima semana, el jugador aseguró entender "a las dos partes", aunque mostró preferencia por "un estadio lleno y una afición contenta" ya que, sentenció, "sin ella el equipo es menos fuerte".

La rueda de prensa tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco, sin novedades en el parte de bajas de los de Borja Jiménez, que no pudo contar por lesión con Yáñez, Nacho Martín, Ferrari, Mamadou Loum y Andrés Cuenca. EFE

dsl/mfc/jpd

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