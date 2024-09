Urdaibai no tiene rival en La Concha y retiene con autoridad la bandera del pasado año

San Sebastián, 8 sep (EFE).- Urdaibai no dio opción a sus rivales en la Bandera de La Concha y, a pesar de contar con una ventaja de la primera jornada de 14 segundos sobre Zierbena, no especuló para ganar también en el segundo domingo de septiembre, retener el título conseguido en 2023 y evidenciar que no ha tenido adversario que le haga sombra este verano.

Los vizcaínos sabían que su renta favorable era muy difícil de compensar por Zierbena y Donostiarra (15 segundos), pero por si acaso impusieron un ritmo de palada desde la salida para marcar territorio y enviar un mensaje a toda aquella trainera que osara discutirle siquiera el triunfo parcial, ya que la bandera sí tenía el claro color de la Bou Bizkaia.

La primera mitad de la regata dominada por los de Bermeo encontró oposición en la local Donostiarra, otra de las grandes de esta temporada, y con Orio transitando a un solo segundo de diferencia a la entrada de la ciaboga a mitad de prueba.

Urdaibai salió propulsada de este giro y afrontó el tramo de vuelta con una marcha más, para empezar a meter tiempo a todas sus acompañantes y disfrutar con mucha antelación de la mejor victoria y bandera de toda la temporada, con una exhibición en toda regla con la que estuvo cerca de batir el récord (38:04) que tiene en su poder.

La tanda de consolación, que se disputó previamente a la de honor, tenía una favorita clara porque en ella bogaba Hondarribia, un tanto alejada ahora de los años gloriosos que le dieron para ganar tres banderas consecutivas entre 2018 y 2020, pero que en este segundo grupo lo tenía todo de cara.

La embarcación fronteriza se empeñó en dar una alegría a su fiel afición y, con la ventaja conseguida en la primera jornada sobre sus tres rivales, dominó como quiso esta tanda, en pugna con un bote de Getaria que decepcionó el pasado domingo, clasificando penúltimo, pero que con una mar más complicada se movió muy bien para estar siempre cerca de la ganadora Hondarribia.

Peor comportamiento tuvieron los coruñeses de Cabo, que tras emplearse a fondo en la clasificatoria perdieron todo el brillo en las dos jornadas centrales de la bandera y se alejaron de la vencedora en más de 30 segundos, al igual que un bote de Kaiku que hizo último en la jornada y penúltimo en el cómputo global del tiempo de los dos días.

Clasificación Bandera masculina de La Concha

1.- Urdaibai 38:10 minutos

2.- Zierbena a 26 segundos

3.- Donostiarra a 36 segundos

4.- Orio a 41,56 segundos

5.- Hondarribia a 41,58 segundos

6.- Getaria a 1:07 minutos

7.- Kaiku a 1:34 minutos

8.- Cabo a 1: 41 minutos.- EFE

