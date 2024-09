Mazón, "respetuoso" con la "vida interna" de los partidos, rechaza opinar del PSOE: "Bastante tienen con lo que tienen"

El 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que "acostumbra a tratar de ser respetuoso" con la "vida interna y orgánica" del resto de partidos. Por este motivo, ha rechazado opinar sobre la oposición de algunos 'barones' socialistas al acuerdo de fiscalidad del PSC con Esquerra Republicana en Catalunya, en el marco del Comité Federal del PSOE. "A la inversa no suele ocurrir. Veo a mucha gente hablando de la vida interna y orgánica del PP, pero no de la de ellos", ha lamentado, y ha insistido en que él será "respetuoso con la vida interna del PSOE". "Que bastante tienen con lo que tienen", ha apostillado Mazón, a preguntas de los medios tras comparecer este sábado para informar sobre las conclusiones de las I Jornadas del Gobierno del Cambio. El líder del PPCV ha resaltado que, "en cualquier caso, con reuniones internas o no, lo que es evidente es que los únicos socialistas que quedan hoy en España defendiendo un cupo catalán, y por tanto siendo compadres de los supremacistas separatistas, son los socialistas del Gobierno y los socialistas valencianos". "A mí me gustaría poder tener una interlocución aquí --en la Comunitat Valenciana-- con el Partido Socialista como la que tiene Jorge Azcón con el señor Lambán, desde el gobierno --de Aragón--; o como, desde la oposición --en Castilla-La Mancha--, la que tiene Paco Núñez con Emiliano García Page, o como la que tiene María Guardiola con el responsable del Partido Socialista en Extremadura --Miguel Ángel Gallardo--", ha manifestado. En este sentido, ha declarado que "todos estos socialistas están en contra de la financiación singular de Catalunya, del cupo, del privilegio". "Pero, sorpresa, los de la comunidad peor financiada, que es la valenciana, son los primeros abanicadores del Partido Socialista del cupo secesionista catalán", ha denunciado. A su juicio, esta realidad es, "además de una sorpresa, una falta de decoro, de responsabilidad y de valencianía importante, porque a la vez son incapaces de reclamar y exigir el fondo transitorio de nivelación que todas las comunidades del PP, incluso las mejor financiadas, reconocen que necesita la Comunitat Valenciana".

