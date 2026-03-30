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El Gobierno autoriza este martes 325 millones para el desarrollo de tres nuevos satélites

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Madrid, 30 mar (EFE).- El Consejo de Ministro aprobará mañana martes la aportación de 325 millones de euros a la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir tres nuevos satélites que mejorarán la observación de la Tierra, reforzando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Así lo ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante el acto de presentación del programa IN+DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación abierta para la industria de defensa, celebrado en la sede del Ministerio de Industria y Turismo.

Estos satélites "reforzarán nuestra capacidad de respuesta ante los climas extremos. Eso también es defender y garantizar la seguridad y el futuro del país".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente esta inversión en satélites, que permitirán reforzar la iniciativa hispano-portuguesa Constelación Atlántica, a través de la Agencia Espacial Europea.

Se trata del desarrollo de tres nuevos satélites de mediano tamaño (en torno a los 250 kilogramos) impulsados por parte de España.

La iniciativa para la Constelación Atlántica de satélites (ESCA+) es un proyecto de observación de la Tierra que posibilitará obtener datos de alta resolución con una alta frecuencia sobre el territorio de España y Portugal, proporcionando un conjunto específico de servicios integrados a las administraciones y autoridades nacionales y locales.

El pasado septiembre el Consejo de Ministros ya dio los primeros pasos para el desarrollo de los tres nuevos satélites.

En concreto, aprobó una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para responder a los daños derivados de fenómenos climáticos extremos, y entre las nuevas medidas incluyó la incorporación de tres nuevos satélites de observación de la Tierra que complementarán la constelación.

Lo que hará mañana el Consejo de Ministros es autorizar a la Agencia Espacial Española a realizar la aportación de 325 millones a la ESA.

Esta inversión va dirigida a empresas del ámbito espacial, que subcontratan a universidades, organismos de investigación o centros tecnológicos para el desarrollo de los satélites.

La Agencia Espacial Española gestionará la inversión con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, y la ejecución estará coordinada a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. EFE

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