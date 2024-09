El PP acusa a Barbón de no asistir al Comité Federal del PSOE para "evitar defender a Asturias"

El portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta, ha acusado este sábado en Villaviciosa al presidente de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, de no asistir a la reunión del Comité Federal del PSOE para "evitar defender a Asturias del robo que supone para los asturianos el concierto económico para Cataluña". Según ha declarado Venta a los medios de comunicación, Barbón ha vuelto a demostrar "una vez más" que "su prioridad es su amo Pedro Sánchez y que los asturianos le importamos lo justo o nada". El parlamentario del PP ha indicado que, ante la "ruptura" del sistema de financiación autonómica que "Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes para seguir en La Moncloa", Barbón "pasa palabra". "Como presidente del Principado se pone de perfil y como secretario general de la FSA, se esconde cobardemente", ha lamentado. Le ha acusado de no defender a Asturias del "mayor ataque" a la financiación de los servicios públicos de la región que va a suponer "el concierto catalán impuesto por Sánchez". "Barbón solo representa a Sánchez, y no está en condiciones de representar a los asturianos; hoy mismo ha ejercido de Copperfield, con el escapismo más obsceno para no defender a los asturianos, junto además en la víspera del Día de Asturias", remarcó el parlamentario 'popular'.

