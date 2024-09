Antelo (Vox): "La Región de Murcia es la Canarias de la península en términos de inmigración ilegal"

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado este viernes que "la Región de Murcia es la Canarias de la península en términos de inmigración ilegal", y ha denunciado que "hay ONG que se han convertido en los barcos de negreros del siglo XXI", según informaron fuentes del partido en un comunicado. Antelo, que ha hecho estas declaraciones a las puertas del antiguo hotel Señora María de San Pedro del Pinatar, en compañía de los concejales de Vox en el municipio y la diputada regional Virginia Martínez, ha criticado la "gestión" del PSOE y el PP, a los que ha acusado de "fomentar la inmigración ilegal a través de la financiación de ONG y asociaciones que colaboran con su llegada". Según el líder provincial de Vox, "esta política ha provocado una grave degradación en zonas turísticas privilegiadas, como el entorno del Mar Menor, y ha aumentado la inseguridad en la Región de Murcia". "Venimos a defender lo que es correcto. Este hotel, que antaño fue un lugar de disfrute para los vecinos y turistas que visitaban Lo Pagán, es ahora víctima de la inseguridad generada por la inmigración ilegal, un problema que tanto el PSOE como el PP han promovido con sus políticas de efecto llamada", ha declarado Antelo. A renglón seguido, ha señalado que "el aumento de la delincuencia está directamente relacionado con la llegada de inmigrantes ilegales" y ha insistido en que "los delitos cometidos por estos colectivos llevan el sello de los partidos que facilitan su entrada". "Cada robo, violación o agresión cometida por inmigrantes ilegales tiene la firma del PSOE y el PP. La Región de Murcia se ha convertido en la Canarias de la península en términos de inmigración ilegal", ha aseverado el líder de Vox. Antelo también ha anunciado que su partido trabaja en la Asamblea Regional en la elaboración de una batería de iniciativas con el objetivo de "poner fin a la inmigración ilegal". Estas incluyen instar al Gobierno central a "repatriar a los inmigrantes ilegales, eliminar todas las subvenciones a las ONG que colaboran con su llegada, y garantizar que aquellos que entren en España de manera ilegal no tengan acceso a servicios sociales ni sanitarios". "Es extremadamente injusto que nuestros jubilados y nuestros hijos sufran la precariedad en servicios básicos, mientras los centros de menas disfrutan de todo tipo de comodidades. No podemos seguir permitiendo que se priorice el gasto en inmigración ilegal, mientras los españoles carecen de recursos esenciales" ha afirmado Antelo. A preguntas de los periodistas, ha subrayado que "si el Partido Popular continúa financiando ONG que gestionan la inmigración ilegal y reparten a los inmigrantes por toda España, Vox mantendrá su postura firme en contra de cualquier acuerdo". No obstante, ha señalado que, "si el PP rectifica, cierra el centro de menas de Santa Cruz y elimina las subvenciones que alimentan la inmigración ilegal, Vox estaría dispuesto a llegar a un entendimiento". "No vamos a colaborar con gobiernos que sigan financiando la inmigración ilegal. Vox es claro en su posición: allí donde se colabore con estas políticas, saldremos de los gobiernos de manera inmediata", ha finalizado Antelo.

