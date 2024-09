Almeida comparte con Ayuso que la financiación de CCAA es un tema multilateral y niega "posturas antagónicas" en el PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que la financiación de las comunidades autónomas se debe abordar desde la multilateralidad y ha negado que existan "posturas antagónicas" dentro del PP. "No hay división en el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una cuestión que comparto plenamente y es que los temas de financiación no son cuestiones bilaterales sino cuestiones multilaterales, y que se tienen que abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha defendido Almeida ante los medios de comunicación desde la plaza de Cibeles. Considera que se trata de una posición "compartida por el resto de presidentes" aunque también entiende que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a los presidentes de las comunidades autónomas "acudan a hablar de las cuestiones que afectan a sus comunidades autónomas". "Lógicamente ellos tienen que defender los ciudadanos de cada una de sus comunidades autónomas, pero insisto, creo sinceramente que la postura del Partido Popular, a pesar de que se intenta buscar divisiones, es clara a esto en respecto", ha aseverado. Así, el primer edil ha subrayado que la financiación de las comunidades autónomas no es un asunto que "se debe ir tratando de manera parcelada en función de cada comunidad autónoma". En concreto, Ayuso pidió este jueves a los presidentes autonómicos del PP que no se sienten con el presidente del Gobierno de forma bilateral y no le sigan en "su estrategia de intentar comprar a las comunidades". Ante esto, Martínez-Almeida ha destacado que se tiene que ver "el contexto de la declaración que hizo en su conjunto" al asegurar que hablaba de sistema de financiación y de que esto "no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de España".

