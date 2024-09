El PP de Galicia arremete contra el BNG por Altri: "Si fuera por ellos, aún estaríamos en taparrabos"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha arremetido este jueves contra el BNG y su postura en relación a Altri y a la planta que quieren instalar en Palas de Rei (Lugo). "Si fuera por ellos, aún estaríamos en taparrabos", ha asegurado. La popular afirma que los nacionalistas "no quieren industria, no quieren trabajo y siempre se oponen a cualquier proyecto de futuro y de modernización de Galicia". "Si por ellos fuera, estaríamos todavía en taparrabos, en un coche como el de Pedro Picapiedra, con ruedas de piedra y ejes de palos", ha comentado. Además, ha vuelto a acusar a los nacionalistas de cambiar de postura respecto al proyecto tras perder las elecciones autonómicas y les ha afeado "oponerse frontalmente a este proyecto sin haber leído el porfolio del proyecto", con "plataformas, manifestaciones y todo tipo de protestas en contra de un proyecto todavía en fase de estudio" por parte de los técnicos de la Xunta. Ha aprovechado para reivindicar el trabajo de unos profesionales "absolutamente independientes" que estudian la viabilidad del proyecto mientras el BNG, aduce Prado, "dispara", no ya "en Galicia o España", sino en Europa. La popular se refiere a la petición de la diputada nacionalista en Bruselas, Ana Miranda, a la Comisión Europea sobre la posible infracción de las directivas europeas de Emisiones Industriales y de Evaluación del Impacto Ambiental En una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el vicepresidente ejecutivo Sefcovic, en nombre de la Comisión Europea, afirmaba "no observar ninguna infracción" de las directivas citadas. CRÍTICAS A YOLANDA DÍAZ "El BNG, una vez más, es el partido del no. No les vale nada", ha censurado Paula Prado, que también ha criticado la postura de la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, a este respecto. "Ante una oportunidad de empleo en Galicia de un proyecto industrial que puede crear en torno a 2.500 puestos de trabajo, ya vimos a la ministra más gallega, a la señora Díaz, que es ministra de Trabajo, oponerse frontalmente a este proyecto", ha recordado.

