Page estará en el Congreso Federal del PSOE de Sevilla y defenderá los intereses de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participará en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla porque es miembro nato del comité y allí defenderá su posicionamiento en materias como financiación autonómica, teniendo muy claro que el objetivo pasa por "defender los intereses de la región castellanomanchega". Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de los periodistas, durante su comparecencia ante los medios de comunicación el vicepresidente primero del Gobierno en la región, José Luis Martínez Guijarro, quien ha insistido en que el Congreso Federal se realizara un planteamiento en materia por ejemplo de financiación autonómica. "Nosotros vamos a defender nuestro posicionamiento. Lo vamos a hacer dentro del partido y en las instituciones, y decimos lo mismo en los dos sitios", ha recalcado. "Tenemos muy claro que nuestro objetivo es defender los intereses de Castilla-La Mancha", ha subrayado, insistiendo que tienen claro que estos intereses siempre estarán "por delante" de los del partido. En este sentido, para Martínez Guijarro, en esta convocatoria del congreso habrá que dilucidar sobre muchas cuestiones, entre ellas precisamente todo lo que tiene que ver en materia de financiación, reiterando en que, hasta ahora, se está hablando de ello en base a un documento de Esquerra Republicada de Catalunya pero "no hay ningún documento firmado por el PSOE de Cataluña que se haya hecho público". Martínez Guijarro ha reparado en que cuando escuchó, los últimos días de agosto, a la vicepresidenta y vicesecretaria general del partido decir que cómo se podía criticar el sistema si nadie lo había leído lo que le ha venido a la cabeza es precisamente que el problema es que no lo pueden leer salvo por el documento hecho público por ERC. Para el número 'dos' del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, "ese es uno de los problemas que habrá que debatir y llegar a un planteamiento del conjunto del Partido Socialista de España y no solo del Partido Cataluña, que por cierto es un partido diferente al PSOE", ha subrayado.

