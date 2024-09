Lobato no se pronuncia sobre un "concierto" y defiende la "corresponsabilidad fiscal" en la financiación autonómica

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, no se ha pronuciado sobre si el acuerdo firmado entre el PSC y ERC se trata de un concierto económico para Cataluña si bien ha vuelto a defender la "corresponsabilidad fiscal" como modelo de evolución del sistema de financiación autonómica. Lobato ha asegurado que se ha leído con detenimiento el acuerdo sellado entre ambos partidos y que, además, se lo ha explicado el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, con el que tuvo una "larga y profunda conversación" en la que le detalló las complejidades del proceso. Así lo ha señalado Lobato este miércoles en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado por su opinión sobre que Cataluña recaude sus propios impuestos, ha insistido en que prefiere pronunciarse primero en el comité federal del PSOE que se celebrará este sábado 7 de septiembre. Eso sí, ha recalcado que durante los años que lleva al frente del PSOE de Madrid se ha "hinchado a defender" la corresponsabilidad fiscal como modelo de evolución del sistema de financiación autonómica. Al hilo, y en relación a las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que considera el pacto un "concierto" para Cataluña en contraposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el secretario socialista madrileño no se ha pronunciado y se ha limitado a decir que se trata de un "debate semántico". "Le podemos poner nombres y apellidos, pero lo importante es el contenido del acuerdo (...) y lo importante es cómo se concreta ese desarrollo y qué implica políticamente", ha apostillado. En relación al adelanto del congreso federal del PSOE a este año, Lobato ha dicho que no le ha pillado por sorpresa la convocatoria porque con Pedro Sánchez ya está "vacunado". "Yo creo que ya sorpresas Pedro Sánchez no da. Actúa con esa capacidad que tiene de iniciativa y de liderazgo", ha zanjado.

