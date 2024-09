Optimismo en el CGPJ tras la elección de Perelló: "Comienza una nueva etapa"

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este martes a la nueva presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo (TS), la magistrada progresista Isabel Perelló, adoptando con ello su primera gran decisión, en un ambiente "cordial" que los vocales confían en que marque esta "nueva etapa", en la que tendrán que cubrir las más de cien vacantes que el bloqueo en la renovación del CGPJ dejó en la cúpula judicial. Los 20 vocales que tomaron posesión el 25 de julio se han reunido este martes por quinta vez para elegir a Perelló por 16 votos a favor --los de los 10 conservadores y 6 progresistas-- frente a los 4 que ha obtenido la otra candidata, la también magistrada del TS Ana Ferrer, por parte del resto del sector progresista. Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press destacan el ambiente "cordial" en el que se ha desarrollado el cónclave, así como la voluntad de diálogo y entendimiento por parte de ambos bloques, a pesar de que han tardado más de un mes en designar a quien será la nueva cabeza del Poder Judicial. Las fuentes achacan la tardanza al hecho de que es un CGPJ recién formado --cuyos miembros apenas se conocen-- y que se ha constituido en pleno verano, con las dificultades logísticas que ello implica. A esto suman que la relevancia del cargo en cuestión hacía necesario un debate profundo sobre los aspirantes al mismo. Desde el sector progresista, subrayan la importancia de que se haya elegido a una mujer, algo innegociable para ellos, no solo por representar a la carrera judicial --con mayoría de mujeres--, sino por ser también reflejo de la sociedad, apuntan. A su juicio, más allá del perfil de la finalmente elegida, es un hito. Las fuentes reconocen que había cierta presión para designar al nuevo presidente debido a la apertura del año judicial, prevista para este jueves. Asumen que habría sido una decepción no llegar a la cita con la persona designada, después de la ansiada renovación del CGPJ, que se hizo esperar más de cinco años. UN "MAL COMIENZO" En cambio, desde el Supremo, aunque celebran la elección de Perelló, lamentan el proceder del nuevo Consejo. Las fuentes consultadas en el TS creen que este breve bloqueo en la designación del presidente no ha contribuido a desmontar la imagen de politización que dejó el CGPJ anterior. "Es un mal comienzo", afirman. Añaden que este tiempo ha supuesto un "desgaste personal" para los siete candidatos que se han estudiado --Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso--. En su opinión, se ha tenido un exceso de celo a la hora de valorar el trabajo de los aspirantes, toda vez que en su día fueron nombrados por el propio CGPJ para ejercer como magistrados en el TS, por lo que --defienden-- se les debe presuponer la calidad jurídica. A este respecto, algunas voces aprecian incluso una intromisión del actual CGPJ en la labor jurisdiccional del TS al analizar las resoluciones de los candidatos desde una perspectiva política. MÁS DE CIEN VACANTES Pese a todo, desde el TS celebran igualmente que haya nuevo presidente para la apertura del año judicial, si bien ponen el acento en que el CGPJ tiene un largo camino por recorrer en materia de nombramientos. El anterior CGPJ llevaba desde marzo de 2021 sin poder realizar nombramientos discrecionales --salvo los magistrados al Tribunal Constitucional (TC)--, lo que propició un cúmulo de vacantes en la cúpula judicial. Según cálculos del CGPJ, ya son 102 los puestos sin cubrir en los altos tribunales: 40 en los tribunales superiores de justicia, 31 en las audiencias provinciales, 29 en el Supremo y dos en la Audiencia Nacional. En el TS la Sala más afectada es, precisamente, la que deja ahora Perelló, la de lo Contencioso-Administrativo, con 15 vacantes de los 33 magistrados que forman habitualmente la Sala Tercera; seguida de lo Social, con 6 de 13; lo Militar, con 3 de 8; lo Civil, con 4 de 10; y lo Penal, con 1 de 15.

