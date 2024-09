Canarias se niega a soportar "en solitario toda la presión migratoria del sur de Europa" y exige solución al Gobierno

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que Canarias se niega a soportar "en solitario toda la presión migratoria del sur de Europa" y ha exigido al Gobierno central de Pedro Sánchez "una solución de país". "Lo que no puede ocurrir es que se normalice una situación o que se deje que Canarias soporte en solitario toda la presión migratoria del sur de Europa. Ante eso y ante la pasividad del Gobierno de España, ante la falta de colaboración, realmente no nos queda otro remedio", aseveró el presidente autonómico en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero recogida por Europa Press. Clavijo se refería así al anuncio este lunes de posibles acciones administrativas y jurídicas por parte del Gobierno de Canarias en el sentido de cuestionar que la tutela de los menores migrantes no acompañados sean responsabilidad de la comunidad autónoma. "Este debate jurídico que se podía haber tenido y que se va a tener ahora, necesariamente, dada la actitud del Estado", sentenció Clavijo, quien ha recordado que lleva al menos un año tocando la puerta de este Gobierno central sin encontrar ninguna respuesta ni solución. Así, dijo que su objetivo es "defender el derecho del menor, en primer lugar, pero también la situación de Canarias": "Y si prosperasen estas medidas judiciales, que todavía están en fase de estudio, si prosperasen, el desenlace sería que el gobierno central tendría que hacerse cargo de los menores que llegan en esta situación a Canarias", puesto que cuando entran al país lo hacen de la mano de las autoridades del Estado (Salvamento Marítimo y Policía nacional) y, por tanto, no están en situación de abandono o desamparo, que es lo que fija, en su opinión, la ley del 96. Clavijo ha concluido su intervención detallando que Canarias tiene bajo su tutela actualmente más de 6.000 menores y que si se repartieran los menores migrantes por cuota de población entre todas las regiones en las islas quedarían 732, una cifra para la que sí "estaríamos perfectamente capacitados".

