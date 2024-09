Bendodo pide a Vox que elija si quiere ser un partido de gobierno o un partido para protestar

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, se ha dirigido este martes a Vox para hacer un llamamiento a la responsabilidad y para recomendarle que decida si quiere ser un partido de gobierno o un partido para protestar. Este es uno de los mensajes que ha lanzado Bendodo en su intervención este martes en la clausura de la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla y León tras el aviso del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, de que no apoyarán los presupuestos autonómicos para 2025 salvo un cambios. "Parece que en los gobiernos no han estado cómodos y en menos de un año se han ido", ha ironizado Bendodo que se ha referido a Vox como "un partido de protesta". Dicho esto, ha advertido a los de Santiago Abascal que si no salen adelante las cuentas y votan con la izquierda tendrán que explicar muy bien a sus votantes y a todos los ciudadanos de Castilla y León las consecuencias. "Eso de votar con la izquierda, Vox tendrá que explicarlo razonadamente", ha sentenciado que ha advertido de que están en juego unos presupuestos que sigan permitiendo el avance de Castilla y León "como referente en España en muchísimas cuestiones" y que sigue funcionando, el lema que reivindica el presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, frente a un presidente del Gobierno "que castiga permanente a esta tierra" y que "vive de la división y de una política de castigos y privilegios". "Castigos para quienes miran por España y por sus ciudadanos y privilegios para los que le salvan las votaciones", ha afeado Elías Bendodo que ha comparado a España con un "mercadillo" fruto de una Presidencia de Gobierno "sometida a una subasta permanente por el independentismo". Bendodo ha advertido al respecto de que los caseros de La Moncloa "suben cada vez más el precio" a Pedro Sánchez y ha recordado que el chantajista "nunca, nunca se conforma con el primer pago", ante lo que ha puesto como ejemplo las peticiones para sacar adelante la Ley de Amnistía. "Sánchez se ha creído que todos los españoles tenemos un precio y puede comprarnos. Yo creo que él que está gestionando ahora corrupción en su partido, en su Gobierno y en su entorno familiar más cercano, cree que todos somos iguales", ha zanjado tras lo que ha aclarado al jefe del Ejecutivo que se equivoca si cree que todos tienen un precio. "Aquí que no llame ni Sánchez ni María Jesús Montero para ofrecer prebendas o migajas para poder justificar un acuerdo inaceptable, donde el independentismo sigue gobernando en Cataluña. Que no pierda el tiempo llamando a los presidentes del PP para ofrecer cuestiones inaceptables", ha advertido al respecto para volver a reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para debatir "los temas importantes". Bendodo ha criticado por otro lado que la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, la burgalesa Esther Peña, haya equiparado la fiscalidad diferenciada de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca con el concierto catalán.

Compartir nota: Guardar Nuevo