Peñarroya: "Esta derrota nos da información y herramientas"

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, valoró que la derrota de este lunes contra el Bàsquet Girona (72-64) en el segundo amistoso de la pretemporada dará "información y herramientas" al cuerpo técnico para "trabajar" y continuar "el camino marcado hasta el inicio de la temporada".

"No es momento de dramatizar ni de ponernos chulos; es momento de trabajar y de conocernos. Muchas de las cosas que nos ha planteado el Girona no las hemos ni hablado, porque no hemos tenido tiempo. Ya lo haremos en los próximos días. Lo importante ahora es la preparación", aseguró el técnico egarense.

En declaraciones a los medios de comunicación del Barça desde la ciudad china de Hangzou, sede del encuentro, Peñarroya destacó que su equipo jugó "un primer cuarto bastante bueno", en el que mostró "el ritmo en ataque" y "la fuerza defensiva" deseados.

"No hemos tenido mucho acierto en situaciones muy buenas que habrían hecho que cogiéramos más ventaja, pero empezábamos a tener algún problema en situaciones de energía en el rebote", lamentó el técnico catalán, quien admitió que el Bàsquet Girona les hizo "mucho daño" en esta faceta del juego.

Peñarroya señaló que en el segundo cuarto el Barça siguió "con el mismo desacierto" y sufrió "un poco de frustración y de falta de piernas", aunque la clave del partido, insistió, fueron los rebotes.

"Una diferencia de 48 a 28 rebotes es demasiado grande ante un rival de bastante nivel y que se ha reforzado bien", reconoció el técnico del Barça, que quiso terminar con un mensaje optimista. "Hace diez días que estamos juntos, queda mucho para empezar y tenemos tiempo para mejorar", concluyó. EFE

