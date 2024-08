El Racing de Ferrol, abierto a fichar a jugadores en paro tras el cierre de mercado

Ferrol, 31 ago (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha afirmado este sábado que al club le "hubiera gustado completar la plantilla" en el mercado estival de fichajes, pero ha señalado que la ausencia de refuerzos de última hora "no quiere decir que no se pueda cerrar pronto" con la llegada de jugadores en paro.

En rueda de prensa, el técnico ha aludido a "circunstancias que entendemos" para no incorporar a más futbolistas y ha insistido en que no "vamos a traer a un jugador para rellenar o que no se adapta a nuestro perfil".

El preparador ha sostenido que el director general y deportivo, Carlos Mouriz, "ha trabajado muchísimo" y se ha mostrado "contento por el trabajo", además de avanzar que la entidad "sigue trabajando" para encontrar "jugadores que puedan aportar".

Ante la percepción que pueda tener la afición por la falta de fichajes en esta semana, Parralo ha matizado que las "redes sociales las respeto, pero no soy amante; no las sigo ni dejo que influyan en mis decisiones, ni mucho menos".

Sobre Nico Serrano, cedido la pasada temporada por el Athletic Club, en el que permanecerá este curso, ha confirmado que a "última hora no salió" del equipo bilbaíno, pero ha dicho que en caso contrario "seguramente estaría con nosotros; el Athletic ha decidido que no salga, quieren tenerlo y le deseamos la mayor de las suertes".

El cordobés, tras un empate y una derrota en el arranque liguero, ha incidido en que está "convencido de que vamos a ir hacia arriba" y ha recordado que hay "muchos" jugadores nuevos en el vestuario, por lo que necesitan "tiempo" para su adaptación. EFE

1011648

rs/am