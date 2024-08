Urtasun (Sumar) pide no "caer en la trampa de los discursos de la derecha" que defienden las deportaciones

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido este viernes no "caer en la trampa de los discursos de la derecha y la extrema derecha que sitúan las expulsiones y las devoluciones como la solución a un fenómeno que es complejo", en alusión a la inmigración. Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes antes de asistir a la Diada Castellera de Vilafranca del Penedès (Barcelona), y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su gira africana, asegurase que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos". Urtasun ha apostado por dar "una respuesta progresista, con los derechos humanos en el centro" al debate sobre la inmigración, y ha defendido la regularización de personas inmigrantes que trabajan en España. REGULARIZACIÓN "Están trabajando en unas condiciones prácticamente de esclavitud", ha criticado el ministro, que ha recordado que en 2004 el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero impulsó una regularización de 800.000 personas --según sus cifras-- que ha calificado de éxito. Ha reclamado abrir vías de entrada seguras para quienes quieran migrar a Europa y considera que se debe hacer a escala europea, tras lo que ha asegurado que este ha sido "el gran fracaso de la política migratoria europea", en alusión al Pacto Migratorio europeo. COOPERACIÓN CON PAÍSES TERCEROS Urtasun considera que estas vías de entrada seguras son necesarias para "evitar que estas personas caigan en manos de mafias y arriesguen su vida para llegar a Europa", y también ha apostado por la cooperación con los países terceros. Preguntado por si calificaría de políticas de derechas en materia migratoria las defendidas por Sánchez, Urtasun ha insistido en que no se debe "caer en la trampa de los discursos de derecha y de la extrema derecha". "No vamos a permitir que se instalen en el debate público las fallidas recetas demagógicas y contrarias a los derechos humanos que nos plantean la derecha y la extrema derecha en este momento", ha subrayado.

