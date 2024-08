Teresa Jordà (ERC) rechaza que su candidatura sea contra Junqueras: "Puede jugar cualquier rol"

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha rechazado que la candidatura en la que se integra para liderar el partido, Nova Esquerra Nacional, vaya en contra del expresidente de la formación Oriol Junqueras, que quiere optar a la reelección: "Puede jugar cualquier rol", sostiene, salvo el de líder del partido. En una entrevista de este viernes en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, ha insistido en que quieren a Junqueras dentro del nuevo proyecto de ERC, ya que puede ser muy útil, si bien desde Nova Esquerra Nacional consideran que "no lo tiene que liderar". También ha indicado que desde su candidatura están dispuestos a dialogar con la que presente Junqueras: "Nosotros, dispuestos a sentarnos con Oriol Junqueras, sólo faltaría. Y para llegar a acuerdos, siempre", ha afirmado, aunque ha apuntado que si se sientan es porque están dispuestos a avanzar, en sus palabras. "Esto no va de negociar, esto va de construir. Pero nosotros, si nos sentamos, es porque estamos dispuestos a avanzar y a construir, siempre en favor de un proyecto casi centenario que nos honra", ha sostenido, en referencia a ERC. Al preguntársele por un posible líder de la candidatura, ha insistido en que Nova Esquerra Nacional no va de nombres, sino que es un proyecto que "pivota alrededor de unas ideas" y al que esperan que se sume más gente.

