La nueva edición de Canal Baila llega con flamenco, danza clásica y 'breakdance'

Madrid, 30 ago (EFE).- La nueva temporada 2024-2025 de Teatros del Canal, que se inaugurará el próximo 5 de septiembre con la nueva edición de Canal Baila que ofrecerá una programación que abarca varios estilos desde el flamenco de Marta Nogal hasta la danza clásica de Mar Aguiló o el 'breakdance' del dúo Miller de Nobili.

"Canal Baila arranca y da visibilidad a la programación que esta temporada se desarrollará el Centro Coreográfico Canal, convertido en sede principal del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y en un hogar de la danza con las salas de ensayo abiertas a más de 200 usuarios", ha dicho este viernes el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, durante la presentación.

La temporada escénica de Teatros del Canal comenzará con el trabajo de Carlos González y Seth Buckley el 5 y 6 de septiembre, quienes subirán al escenario una innovadora obra de danza que defiende el poder, la belleza y lo natural de todos los cuerpos e identidades.

El 10 y 11, la bailarina y coreógrafa barcelonesa Marta Nogal (1988), formada en la danza flamenca y española, presenta 'Expectativas', cuyo origen creativo y conceptual procede de una reflexión sobre la salud mental y el concepto de la identidad.

Y el 13 y 14 Alejando Lara Dance Project presenta 'Latido y tañido', de danza española y flamenco, donde fusiona la tradición y la modernidad, reinterpretando algunas de las piezas musicales clásico-españolas más emblemáticas con un sonido más innovador y actual.

A este mismo género se adscribe 'Dama de noche', que la bailaora cordobesa Marta Gálvez estrena el 19 y 20 de septiembre, y en la que viaja por las distintas fases del proceso de transformación de la flor llamada justamente dama de noche.

El 24 y el 25 de septiembre Miller de Nobili exhibe 'There Was Still Time II'. La pareja formada por la italiana Maria Chiara de Nobili y Alexander Miller crearon este grupo durante el confinamiento de la pandemia de Covid en 2020.

Fundiendo 'breaking dance', danza contemporánea y el teatro, su nuevo montaje se inspira en una de las obras teatrales fundamentales del siglo XX, Esperando a Godot, de Beckett, y en ella exploran sus reiteraciones dramáticas en el contexto de la sociedad moderna.

Helena Martín, con una sólida trayectoria en el flamenco y la danza española, cierra las funciones de septiembre en Canal Baila (28 y 29) con 'Carne de perro', una pieza que proclama la belleza de compartir, acompañar y sostener el dolor ajeno.

En octubre (3 y 4), Norbert Servos y Jorge Morro de Dancelab Berlín estrenan 'OUT-CAST – Woyzeck. Baila!', un dúo de danza contemporánea inspirado en el drama 'Woyzeck'. de Georg Büchner.

Mariana Collado y Lucio A. Baglivo estrenarán 'La revolución… de las flores' (8 y 9 de octubre) en compañía de Alfonso Acosta de 'La Ridícula Danza', un montaje de danza española, danza contemporánea y teatro.

Mar Aguiló regresa a Canal Baila con 'Swans' el 12 y 13 de octubre, planteando una reflexión sobre el lugar que ocupa la danza clásica en las bailarinas que se enfrentan desde pequeñas al mundo profesional de la danza.

Laia Santanach clausurará Canal Baila el 19 y 20 de octubre con 'Jarana', una propuesta de danza contemporánea que precisamente invita a la reflexión sobre la importancia de preservar las celebraciones tradicionales y a la vez a la exploración de nuevas formas de expresión colectiva en un mundo cada vez más cambiante y tecnológico. EFE

