AMP.Diputado balear justifica su abandono del grupo de Vox por desacuerdo con la decisión de Abascal de romper con PP

El diputado Agustín Buades ha explicado este viernes que abandona el Grupo Parlamentario de Vox en desacuerdo con la decisión de la dirección de partido de romper unilateralmente el pacto con el PP. "De repente en Madrid, sin dar ni una sola explicación, sin consultarnos nada, rompen unilateralmente ese acuerdo. Rompiendo ese acuerdo de 110 puntos, Vox se ha quedado sin poder aplicar esos 110 puntos, que tanta ilusión teníamos", ha expresado en declaraciones a los medios a las puertas del Parlament. El diputado considera que con la ruptura del pacto Vox ha perdido la "oportunidad para que los ciudadanos de estas islas puedan tener una vida mejor". "Creo que estoy haciendo lo que debo hacer, que es deberme a los 62.000 votantes que nos dijeron cambiar las políticas de Baleares", ha insistido. Buades ha indicado que aunque deja el grupo, pasando a ser diputado no adscrito, no ha solicitado la baja del partido, y espera que éste "respete" su decisión. En esta línea, ha trasladado su decisión de abandonar el grupo esta mañana. "Lo he comunicado esta mañana saliéndome del grupo de WhatsApp, no tengo que dar explicación a nadie", ha apostillado. Sin embargo, ha afirmado que comunicó su decisión este jueves por la noche a dos diputados que, ha asegurado, comparten su malestar. Preguntado por la posibilidad de que Idoia Ribas y Sergio Rodríguez sigan sus pasos, se ha limitado a responder que "cada uno tiene que tomar sus decisiones en conciencia". "Somos tres personas coherentes", ha añadido. En relación con la posibilidad de que se reconstruya el pacto entre el PP y Vox, el diputado ha señalado que no tiene constancia de que se contemple esta posibilidad. No obstante, ha remarcado que no tiene "ninguna constancia de nada" y que "simplemente" ha reflexionado y ha considerado que lo "coherente" era abandonar el grupo. ES "COHERENTE" QUE LE SENNE NO SEA PRESIDENTE También considera que lo "coherente" es que Gabriel Le Senne deje la presidencia del Parlament por haberse roto el pacto. "¿Por qué tanto interés en romper un pacto y mantener un sillón?", ha cuestionado, añadiendo que son los diputados de Vox "los que tienen que contestar". No obstante, ha avanzado que votará en contra de la solicitud de la izquierda para apartarle, al considerar que el gesto de Le Senne de arrancar la foto de Aurora Picornell es "desafortunado" pero "en ningún momento es un delito de odio". "Por este motivo no se tiene que ir de la presidencia", ha dicho. Cabe señalar que el voto de Buades sí podría cobrar relevancia en otros escenarios; el PP suma 25 diputados, los mismos que toda la izquierda junta; si bien la presidenta Marga Prohens suele contar con el voto del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, y del no adscrito --también exdiputado de Vox-- Xisco Cardona. "Yo no cambio mayorías ni me voy a otro partido", ha asegurado, preguntado por esta cuestión. UNO DE LOS 'DÍSCOLOS' Buades fue uno de los diputados que en enero votaron para expulsar a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, del grupo parlamentario. Esta maniobra casi costó la Presidencia a Le Senne debido al funcionamiento interno del Parlament. Los cinco diputados que participaron en esta votación fueron expedientados por el partido --y hasta la fecha no ha trascendido la resolución ni archivo de esos expedientes disciplinarios--. En abril, Buades y sus compañeros Idoia Ribas y Sergio Rodríguez --quienes hasta entonces eran portavoces-- renunciaron a la dirección del grupo. Buades había ostentado hasta entonces la presidencia del Consejo de Dirección del grupo. Fuentes parlamentarias indicaban que no fue una decisión consensuada con el resto de integrantes y que la decisión venía motivada por el lanzamiento de una asociación dirigida por estos tres diputados --llamada 'Avanza en libertad'--, y su intención de dedicarse más a ella. En la presentación habían señalado su voluntad de compaginar la asociación con sus puestos de diputados. VOX PIDIÓ QUE LOS NO ADSCRITOS MANTENGAN LAS ASIGNACIONES Se da la circunstancia, además, de que hace apenas una semana Vox presentó una enmienda a la propuesta de reforma del reglamento del Parlament proponiendo que los diputados no adscritos mantengan durante toda la legislatura las asignaciones económicas y de personal que hayan sido efectuadas al inicio del periodo. El escrito lo firmaron Patricia de las Heras y Manuela Cañadas, presidenta de la formación y portavoz parlamentaria, respectivamente.

