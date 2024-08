PP lamenta que Page, "de vacaciones", no se haya reunido en Toledo con la ministra de Vivienda para abordar financiación

La secretaria segunda de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Tania Andicoberry, ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no haya dejado de lado sus vacaciones", para reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que este miércoles ha estado en Toledo, a fin de abordar la financiación autonómica. Según informa el partido, Andicoberry ha recordado las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez "que manifestaba no haber tenido ocasión de hablar con García-Page por encontrarse el presidente regional de vacaciones". "Este miércoles hubiera sido una ocasión perfecta para mantener ese encuentro, dejar de lado ya esas vacaciones, ponerse a trabajar y exigir un trato igualitario para Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica", ha insistido. Y es que la parlamentaria del PP ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, "se queje continuamente del cupo catalán, de la discriminación que va a sufrir Castilla-La Mancha, de la insolidaridad, pero no hace nada". "A escasos días de comenzar el mes de septiembre, seguimos sin saber cual va a ser la hoja de ruta de Emiliano García-Page en la que muestre coherencia en sus palabras y pase a los hechos", ha dicho Andicoberry, que ha reclamado que el Consejo de Gobierno de este martes podría haber adoptado algún tipo de acuerdo al respecto. Por ello, ha invitado a Emiliano García-Page a arrancar la actividad parlamentaria llevando a cabo el Pleno monográfico sobre financiación autonómica que tantas veces han pedido desde el PP.

