Patiño: “Estoy deseando jugar en Riazor”

A Coruña, 28 ago (EFE).- El centrocampista Charlie Patiño afirmó este miércoles, durante su presentación como nuevo jugador del RC Deportivo, el “honor” que supone para él defender el escudo del club coruñés, del que su padre le contó su “historia” cuando era joven.

“Llevar este escudo es un privilegio para mí. Ya conocéis la conexión de mi familia con el club, por eso es un honor llevar este escudo. Cuando me llegó esta oportunidad, no la podía rechazar”, comentó el internacional sub-21 inglés.

En su comparecencia ante los periodistas, el exfutbolista del Arsenal dijo no tener “una presión añadida” por las expectativas que ha generado su fichaje entre el deportivismo.

“Estoy deseando jugar en Riazor, los aficionados me han mostrado su cariño desde el primer segundo que he llegado aquí. Cuando era joven fui dos o tres veces al estadio y me impactó”, afirmó, en inglés, el nuevo futbolista del Deportivo.

Por su parte, el director deportivo del club, Fernando Soriano, reveló que Patiño llega “libre” tras desvincularse del Arsenal, que las últimas dos temporadas lo había cedido a Blackpool y Swansea, equipos de la Segunda División inglesa.

“En un primer momento nos lo pusieron como una opción bastante complicada, pero con el paso de las semanas hubo una ligera posibilidad porque Charlie tenía claro que si no salía a un equipo Premier solo quería ir al Deportivo. Y eso nos abrió la puerta. Al final, las condiciones han sido muy favorables porque viene libre, de ahí que creyéramos que era conveniente realizar el esfuerzo”, explicó.

Soriano también confirmó que “de aquí al viernes” espera tener cerrado algún futbolista para reforzar la línea de ataque, lo que conllevaría “alguna salida”. EFE

1010153

dmg/maf/og