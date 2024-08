CEP pide retirar subvenciones y que la Fiscalía de Menores investigue el taller de guerrilla urbana en Granollers

La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido este miércoles al Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), gobernado por el PSC, que inste a la retirada de subvenciones públicas para los organizadores del taller en el marco de la Festa Major de Blancs i Blaus que consistía en lanzar cócteles molotov simulados contra un maniquí vestido de policía. Además, este sindicato representativo de la Policía Nacional ha reclamado que de forma "inmediata" la Fiscalía de Menores abra una investigación, ya que la simulación de lanzamiento de artefactos incendiarios se llevó a cabo en presencia de menores. "Lo ocurrido en Granollers constituye uno de los episodios más repugnantes de exhibición pública de odio, sectarismo y adoctrinamiento en la violencia", ha señalado CEP en un comunicado. El sindicato ha lamentado que el "aquelarre contra los policías evoca lo que en otras épocas no era más que terrorismo puro y duro". "La sociedad catalana no puede dejarse caer por el desfiladero de quienes justifican cualquier método para alcanzar la independencia", ha avisado. En este sentido, la CEP también se ha dirigido al Ministerio del Interior para pedirle "menos cesiones de competencias" a favor de la Generalitat de Cataluña y, en su lugar, realizar una "defensa inequívoca y cerrada del papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil". EL AYUNTAMIENTO EXPRESA SU RECHAZO Tras difundirse las imágenes del polémico taller, el Ayuntamiento de Granollers ha publicado un comunicado en el que expresa su apoyo a los cuerpos de seguridad y muestra su rechazo a la actividad organizada por el grupo de la colla dels Blaus en la Fiesta Major. Desde el ayuntamiento aclaran que "la corporación desconocía el contenido del acto y defiende los valores de paz y convivencia". La actividad, que la colla bautizó como 'Pràcticum: Tècniques Aplicades de Guerrilla Urbana', se celebró este martes por la tarde en la plaza de Can Trullàs de Granollers. En la descripción de la actividad, publicitada en la página web del Ayuntamiento de Granollers, se especificaba que consistía en una introducción a las principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva.

