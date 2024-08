AM-Prohens no confirma si PP apoyará la continuidad de Le Senne(Vox) en el Parlament pero recuerda que su cargo se pactó

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha confirmado la decisión que tomará el PP en el Parlament respecto a la continuidad del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que centrará el pleno extraordinario previsto para el 3 de septiembre. Así lo ha señalado este lunes la líder del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios, tras visitar la escuela de verano infantil de Amadiba, en las que ha argumentado que el sentido del voto del PP es un tema del grupo parlamentario y que "se decidirá en su momento". Igualmente, ha subrayado que la presidencia de Le Senne formaba parte de los acuerdos que Vox da por rotos. "El único cargo que había en virtud del acuerdo era el del presidente del Parlament, lo dije y lo sigo manteniendo", ha dicho. Por otro lado, en cuanto a la reunión que convocará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes autonómicos del PP para armar un frente común contra el concierto económico en Cataluña, Prohens ha subrayado que "quien tiene que presentar un modelo de financiación es quien tiene la capacidad de gobernar", es decir, el Gobierno de España. Igualmente, ha reclamado la convocatoria de la conferencia de presidentes, considerando que "tener que obligar por la justicia a que el presidente del Gobierno de España se siente con los presidentes autonómicos es una cosa inédita en la democracia". En esta línea, la presidenta balear ha rechazado acuerdos bilaterales, criticando que "ya se empiezan a ver las consecuencias". "Los ciudadanos de Baleares no pagarán de sus bolsillos el regalo de Pedro Sánchez a los catalanes", ha concluido. Por último, en relación con la presunta explotación de un agroturismo ilegal por parte del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, la líder del Ejecutivo ha evitado hacer valoraciones, señalando que no se trata de un alcalde del PP y que la ordenación turística está en manos del Consell de Mallorca.

Compartir nota: Guardar Nuevo