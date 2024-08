La Comunidad de Madrid ve a Puente como ejemplo de "ministro torpe, ineficaz y que no sabe gestionar su cartera"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha considerado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es un ejemplo de "un ministro torpe, un ministro ineficaz y un ministro que no sabe gestionar su cartera". En declaraciones a los periodistas, en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, el titular de Cultura ha considerado que España es "un maravilloso país que está en manos de un gobierno que está totalmente deslegitimado por sus acciones y por la mentira y el engaño". "El Gobierno central no está gestionando, el Gobierno central no cambia de opinión, sino que miente de un día para otro y el Gobierno central tiene a unos ministros que no están gestionando el objeto de sus carteras. Esto nos está pasando en Transportes, pero también nos está pasando en Turismo, también nos está pasando en Vivienda... Es una tónica generalizada: la torpeza y la falta de gestión", ha subrayado a continuación. Para el titular de Cultura, Puente debe dar "todas" las explicaciones porque hasta el momento "no ha dado ninguna" y se le están reclamando "desde todos los ámbitos" por un "servicio nefasto que además está manchando la imagen de España y, por supuesto, está manchando la imagen de la Comunidad de Madrid". Además, ha hecho hincapié en que no solo se piden explicaciones sino también "diligencia, gestión y un buen trabajo". El ministro comparece este viernes en el Senado para dar explicaciones sobre la incidencias que se están registrando durante este verano. Durante su intervención, ha desmentido las críticas de la oposición respecto a la operativa ferroviaria, que ha tildado de "partidistas e irresponsables", asegurando que solo le falta escuchar que "con Franco los trenes iban mejor".

