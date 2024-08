AMP. La Guardia Civil registra el domicilio de Barrabés y su empresa por orden del juez del caso de Begoña Gómez

Agentes de la Guardia Civil están registrando este viernes el domicilio del empresario Juan Carlos Barrabés y una de sus empresas por orden del juez Juan Carlos Peinado, dentro de una pieza secreta del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, las diligencias se enmarcan en una pieza secreta y no se espera que se efectúen detenciones. Ambos registros, en el domicilio particular de Barrabés y en la empresa Innova Next, se están desarrollando en Madrid por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Barrabés es el empresario con en el que Begoña Gómez creó el Máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de la esposa de Sánchez. El juez Peinado le citó inicialmente como testigo, pero a mediados de julio cambió su situación y le volvió a llamar ya como investigado en la causa de la denuncia inicial de Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ADJUDICACIONES Y MÁSTER DE LA COMPLUTENSE Manos Limpias acusaba a Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno y que uno de los empresarios "beneficiados por sus recomendaciones o avales" había sido Barrabés, al que se habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de diez millones de euros. En el marco de las pesquisas, la UCO informó al juez de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) "ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés". "Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado", detalló la UCO. REUNIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ EN MONCLOA Barrabés declaró el pasado 1 de agosto ante el juez Peinado, confirmando que se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez en el Palacio de La Moncloa para tratar temas de innovación, asegurando que también ha mantenido ese tipo de encuentros con otros partidos políticos y responsables de instituciones. Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que, en su declaración como investigado --celebrada por videoconferencia dado su estado de salud--, Barrabés descartó que la esposa del presidente, Begoña Gómez, estuviera presente en esos encuentros. También mantuvo encuentros con la propia Gómez tanto en Moncloa como en su oficina. El empresario señaló, además, que la esposa del presidente le pidió ayuda para modificar un módulo del máster incluido en la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid(UCM). En el marco de su investigación, el juez Peinado se desplazó el pasado 30 de julio al Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo el jefe del Ejecutivo, que se acogió a su derecho a no declarar acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar". En una provincia de este jueves, el juez Peinado acordó que las partes personadas en la causa puedan acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, desoyendo la "pretensión" de la Fiscalía de que no se diera parte de esta diligencia para evitar filtraciones.

