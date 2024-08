Vivian ha vuelto a Lezama tras la Euro con "ganas de seguir ganando"

Bilbao, 21 ago (EFE).- Dani Vivian, jugador del Athletic Club, aseguró que ha regresado al trabajo en Lezama "con ganas de seguir ganando" después de haber vivido "un año increíble" en el que conquistó la Copa del Rey con el equipo rojiblanco y la Eurocopa con la selección española.

"A principio de temporada ni siquiera podía imaginar que me iba a ir tan bien. No ha habido casi momentos malos, aunque sí difíciles, pero para mi han sido todas experiencias muy buenas que me refuerzan mucho dentro y fuera del campo", confesó el central internacional en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

"Tengo mucha ilusión por empezar porque cuando ganas quieres seguir ganando, seguir compitiendo al nivel que estaba y mejorarlo. Tengo muchas ganas de empezar y me noto muy bien", añadió Vivian que el pasado jueves, apenas tres días de regresar de sus vacaciones, tuvo sus primeros minutos frente al Getafe.

Un partido que acabó con empate a un gol aunque "esperaban ganar y dejar otras sensaciones". "El primer partido siempre cuesta muchísimo, ya se ha visto que en la primera jornada todos los equipos han sufrido. Nosotros nos encontramos bien y nos falta poco para estar al ciento por ciento, pero eso se coge a base de entrenar y de jugar", explicó.

Tras ese debut ante el conjunto azulón el objetivo que se han fijado es lograr la primera victoria el sábado en la visita a Montjuic frente a un Barcelona que aunque "siempre parece que anda con problemas y que tiene cosas aparte del fútbol cuando empieza el partido no existen esos problemas".

"Vamos pensando en lo que tenemos que hacer sabiendo la dificultad del partido. La suerte es que jugamos el jueves y hemos tenido una semana larga para prepararlo. Ahora vienen tres partidos seguidos de muchísimo nivel -Barcelona, Valencia y Atlético- y no pensamos en otra cosa que no sea en fútbol", recalcó.

Por otro lado, acerca de los objetivos para esta temporada Vivian comentó que "más que pensar en la posición" final la intención del equipo debe ser "seguir reforzando la forma de jugar, dar lo mejor y hacerlo con ambición".

"Debemos consolidar nuestra idea de juego y la forma de afrontar los partidos. A partir de ahí ya veremos qué podemos conseguir", quien explicó además que su renovación con el Athletic hasta 2032 firmada en vísperas de incorporarse a la concentración de la Eurocopa es un contrato que "muy poquitos clubes en el mundo pueden hacer".

"Siempre me he sentido querido y respaldado por el club y he tenido todo para poder sacar lo mejor de mi. Los valores que tiene el Athletic y la gente que trabaja aquí también los hago míos. Además tenemos un proyecto y una idea de futuro conjunta que me ilusionaba muchísimo", recalcó. EFE

1010062

ibn/if/JLL

(foto) (video)