Alguacil, tras la derrota ante el Rayo: "no hay excusas"

San Sebastián, 18 ago. (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no puso paños calientes a la derrota de su equipo ante el Rayo Vallecano, y destacó que no hay excusas, "sobre todo los primeros diez minutos. No tienen perdón".

Alguacil se mostró especialmente dolido por la imagen ofrecida, y mostró su decepción con lo visto sobre el verde: "El Rayo ha hecho su trabajo, y bien hecho. Los que no lo hemos hecho hemos sido nosotros".

La autocritica brilló en el discurso del míster local, y dejó claro que "hay que trabajar como siempre, al límite. El primer responsable de la derrota soy yo, una merecida, y tocará trabajar para enmendarlo".

Una Real novedosa, con la salida de Robin Le Normand y la más que posible de Mikel Merino, a la que le toca reinventarse en esta recta final del mercado de fichajes. "Yo he pedido fichajes en todos los puestos, aunque siempre que no se pueda mejorar, nos quedaremos con lo que tenemos" añadió el técnico de Orio.

Precisamente, sobre esos dos nombres propios habló Alguacil: "No hay jugadores en la Liga para suplir a Robin y a Merino. Ya ni te cuento si Zubimendi se hubiese ido. Lo que han hecho estos últimos años es grande, pero esto no para y la Real sigue adelante con los que están". EFE

