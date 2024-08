PP asegura que C-LM recibe menos de un tercio de fondos que Cataluña y PSOE replica acusándole de "ignorancia"

El viceportavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha lamentado este lunes que el Gobierno "no haga nada" por evitar el desprecio que supone para Castilla-La Mancha y sus vecinos que la región reciba menos de un tercio de fondos europeos de los que recibe Cataluña. De esta forma lo ha explicado Serrano que ha afirmado que el dinero de los castellanomanchegos "se va a Cataluña para pagar los acuerdos del Gobierno de Sánchez con el independentismo". Así, ha añadido que, tanto Andalucía como la Comunidad de Madrid también recibieron menos dinero que la comunidad catalana. El diputado 'popular' ha analizado los datos del Informe de Comunidades Autónomas 2023, elaborado por el Observatorio de Derecho Público, que dice que Cataluña recibió en 2023, 924 millones de euros, mientras que nuestra región recibió 300 millones de euros. Serrano ha criticado que nuestra región se vea perjudicada en el reparto de fondos "con el silencio de Page y su gobierno", que además no han realizado "una gestión eficaz" de los fondos, algo absolutamente fundamental para la recuperación y transformación de nuestra tierra y su economía. Fondos que, según ha relatado el diputado del PP, son "fundamentales para modernizar el tejido productivo, impulsar la capacidad de crear empleo de calidad, aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía o reducir las brechas sociales", ha informado el PP en nota de prensa. Santiago Serrano ha hecho referencia, además, a la gestión que el Gobierno socialista de la región ha hecho de dichos fondos, que ha definido como "deficiente y poco eficaz". En ese punto, ha recordado el informe del Tribunal de Cuentas, que "otorgó a Castilla-La Mancha el título de peor región de Europa en cuanto a gestión de fondos, una vez el Gobierno regional devolvió el 60 por ciento de los fondos europeos que recibió". "Es necesario que las cantidades que se destinan a las empresas puedan ejecutarse por completo, y que los fondos lleguen realmente a las pymes y autónomos de la región, ya que no están llegando", ha aseverado el diputado regional, que ha añadido que, "si se ha caracterizado por algo el reparto de los fondos europeos, ha sido por su baja ejecución y por una falta de transparencia absoluta". "DÉFICIT DE TRANSPARENCIA" "Opacidad y falta de transparencia", así ha definido la gestión Serrano sobre unos fondos que, en sus palabras, deberían servir para financiar proyectos que incrementen el potencial de esta tierra, de nuestra economía y que permitan crear empleo y riqueza. Y es que, se ha centrado en el "importante déficit en transparencia y rendición de cuentas a la sociedad", sin proporcionar información detallada ni indicadores sobre los efectos de estos fondos en la economía. El viceportavoz de los populares en las Cortes Regionales ha subrayado la existencia de una "gran inseguridad jurídica", que se añade a "la total falta de trasparencia" en cuestiones fundamentales, ya que no se conoce quién decide los grandes proyectos estratégicos del país, ni quién selecciona los proyectos que se deben ejecutar, ni siquiera quién asigna los fondos y para quiénes son". Santiago Serrano ha finalizado lamentando el "oscurantismo y la arbitrariedad" que rodea a los fondos europeos, "y eso no puede presidir la gestión del mayor proyecto de movilización económica de nuestra región". PSOE CRITICA LA "IGNORANCIA" DEL PP En respuesta a las críticas de los 'populares', el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha respondido al PP de Castilla-La Mancha que "es mejor que arrimen el hombro y apoyen en sus reivindicaciones" sobre la financiación autonómica al Gobierno regional "a que intenten poner palos en la rueda hablando y demuestren su falta de habilidad con los datos". En una publicación en su perfil de la red social X (antes Twitter), el dirigente socialista ha criticado que "en el PP de Castilla-La Mancha vuelven a demostrar su ignorancia hablando de cuestiones financieras y económicas" tras asegurar los 'populares' que "mientras Cataluña recibió 924 millones de euros en fondos europeos, a la región llegaron 300 millones". "Los de Paco Núñez no aprenden que la financiación se compara en términos de habitante. Así, por ejemplo y con esos datos, Castilla-La Mancha estaría recibiendo por habitante más fondos europeos que Cataluña", ha respondido Gutiérrez. Si bien, ha explicado que los fondos europeos "son difíciles de comparar estrictamente por habitante, habría que desagregar fondo por fondo en función de los destinatarios", y ha puesto como ejemplo la Política Agraria Común (PAC), cuyo reparto de ayudas va "en función del número de agricultores o, incluso, en función de los mismos cultivos porque cada cultivo lleva una ayuda diferente", ha informado el PSOE en nota de prensa. "Cuando quieren estirar un chicle político lo hacen de tal manera que demuestran que no están preparados para gobernar", ha manifestado Gutiérrez de los 'populares', "que ignoran más de lo que hablan, y son de hablar mucho". Ha añadido, sin embargo, que, respecto a la financiación autonómica, por habitante, Castilla-La Mancha recibe "1.000 euros menos que la media; 200 millones menos respecto a la comunidad autónoma que más recibe por habitante", al tiempo que ha apuntado que "para cubrir el coste total de los servicios necesitaríamos aumentar, al menos, en 500 millones anuales". "Aún así, en la cuenta global, Castilla-La Mancha recibiría menos que Andalucía, Cataluña o Madrid", ha mantenido Gutiérrez, quien ha planteado que "la razón" es que, "si se reparte por habitante, es una cuestión de matemáticas simples que hasta un dirigente del PP de Castilla-La Mancha sabría hacer si lo piensa bien", ha ironizado. Y ha concluido que "es mejor que arrimen el hombro y apoyen al Gobierno regional a que intenten poner palos en la rueda hablando y demuestren su falta de habilidad con los datos".

Compartir nota: Guardar Nuevo