Adriana Cerezo: "Me da rabia depender de otra para optar al bronce"

París, 7 ago (EFE).- Adriana Cerezo, derrotada en los cuartos de final de la categoría de -49 kilos de taekwondo, de los Juegos Olímpicos y que queda a expensas de la repesca para optar al bronce, lamentó la decepción sufrida sobre el tatami del Grand Palais y se mostró exigente.

Las opciones de la española, subcampeona olímpica en Tokio y que era una gran baza para el oro en París 2024, depende ahora de que su rival, la iraní Mobina Nematzadeh entre en la final. Si no, la madrileña se despedirá de su segunda experiencia olímpica.

"A esperar que entre. Y nosotros a recomponernos. Si entra, a pelear por esa medalla de bronce y si no entra, a atarnos los machos y que esto no se repita", dijo nada más perder el duelo de cuartos.

"Me da mucha rabia tener que depender del trabajo de otra persona que se meta en la final para poder optar yo a un bronce", dijo la plata en Tokio.

"Estoy un poco ciegas, sin sensaciones claras de lo que ha pasado en el combate. No me he encontrado, no he hecho el trabajo que tenía que hacer", reconoció la española. EFFE

apa lv