Las juventudes de ERC deciden un "sí crítico" a Illa y le garantizan la mayoría para llegar a la Generalitat

Jovent Republicà, las juventudes de ERC, han decidido avalar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, con un "sí crítico", con lo que su diputada del Parlament, Mar Besses, votará 'sí' y le garantizará los 68 escaños (mayoría absoluta) para presidir la Generalitat. Así lo han dicho en un comunicado tras la reunión del Consell Nacional de la juventudes, en que se ha debatido el sentido del voto de su diputada en la Cámara después de que la militancia de ERC ya avalara con un 53,5% el preacuerdo con el PSC. La semana pasada, la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, expresó su respeto por el debate interno de sus juventudes pese a mostrarse convencida de que se conseguiría un acuerdo. Con el voto a favor de Besses, los 20 diputados de los republicanos se añadirán a los 42 del PSC y a los 6 de los Comuns, sumando los 68 escaños mínimos que se requieren en una investidura. RONDA DE CONSULTAS Este martes, el presidente del Parlament, Josep Rull, hará la ronda de consultas, y al primero que recibirá será al grupo socialista a las 9.30, seguido de ERC y Comuns --grupos que previsiblemente apoyarán a Illa--, y acabará con el resto de las formaciones de mayor a menor representación --Junts, PP, Vox, CUP y AC--. Estaba previsto que la ronda se hiciera el lunes, pero finalmente Rull pospuso el proceso un día por problemas de agenda de ERC. PUIGDEMONT Una vez garantizada la mayoría, Illa debe salvar otro escollo para su investidura: el que puede provocar una posible detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si regresa. Esta posibilidad puede llevar al presidente del Parlament a tomar la decisión de suspender el pleno de investidura, y, aunque Rull no se ha pronunciado claramente cuando se le ha preguntado, sí ha asegurado que el único escenario que no contempla es la "pasividad". Otra de las incógnitas, si detienen a Puigdemont, es la reacción que pueda tener ERC a la hora de mantener o no su compromiso de investir a Illa, y la reacción que tengan las organizaciones independentistas de la sociedad civil, entre las cuales ANC y Òmnium. Hay margen para celebrar un debate de investidura hasta el 26 de agosto; en caso contrario, Catalunya debería repetir elecciones el 13 de octubre.

