Queralt Casas: Estamos recuperando sensaciones, mejor ir de menos a más

Lille (Francia), 3 ago (EFE).- Queralt Casas, escolta de la selección española de baloncesto, que este sábado confirmó el pase a cuartos con el primer puesto de su grupo al derrotar a Serbia (62-70) en su tercer partido del torneo olímpico de baloncesto de París 2024, dijo que están "recuperando sensaciones" y que es "mejor ir de menos a más".

"La verdad es que he visto los dos primeros partido y éste ha sido fácil. No. Es broma", comentó la escolta gerundense del Valencia Basket después de la victoria ante Serbia, esta vez por ocho puntos, tras haber ganado los dos primeros encuentros, ante China -tras la prórroga- (90-89) y ante Puerto Rico (62-63).

"No ha sido tan fácil, porque hemos tenido más de veinte puntos de ventaja y al final no han sido tantos. pero sabemos lo difícil que es esto, que esto son unos Juegos; y que cualquiera se te puede acercar en el marcador", señaló la escolta de España, que jugará los cuartos el próximo miércoles en Paris Bercy contra un equipo que no se conocerá hasta este domingo, cuando se cierre la fase de grupos del torneo olímpico de baloncesto en Lille.

"Pero hemos hecho un partido muy serio, desde el principio", destacó Queralt, de 31 años y doble campeona de Europa con la 'Familia', en la zona mixta del estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille.

"Hemos estado muy concentradas, sabiendo lo que queríamos. Y creo que estamos recuperando sensaciones, porque es verdad que ganamos los dos primeros partidos, pero las sensaciones no eran las que queríamos", dijo.

"Es mejor ir de menos a más, creo que es lo que estamos haciendo; y ojalá que siga siendo así", añadió Queralt. EFE

arh/ism