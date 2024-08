Ambros Martín: "No superamos la derrota con Brasil y me siento responsable"

París, 3 ago (EFE).- El seleccionador español de balonmano femenino, Ambros Martín, se consideró "responsable" del mal papel de las 'Guerreras' en el torneo olímpico de París 2024 que achacó a la derrota inicial contra Brasil, que lastró el resto de la competición.

"En el partido contra Brasil teníamos muchas expectativas, con todo lo que habíamos trabajado y perderlo nos generó una inseguridad y una desconfianza enorme para afrontar el resto del campeonato. En el deporte no es fácil remontar la moral y en los momentos clave no fuimos capaces. Me siento totalmente responsable", analizó el técnico tras sumar contra Francia la quinta derrota.

Martín indicó que la selección española tiene mucho que mejorar para poder combatir contra rivales de la talla de la campeona olímpica y del mundo, pero señaló que la distancia entre ambas no es la que reflejó el marcador, 24-32.

"Están en plena confianza y sabíamos que para ganarles tenía que pasar algo extraordinario que no hemos sido capaces de generar. En juego posicional podemos competir con las mejores, en las transiciones nos matan. Y cualquier balón perdido, incluso consiguiendo gol, nos castigan enormemente en estos partidos", dijo.

El seleccionador consideró "muy doloroso" el torneo de España, que se marcha sin sumar un punto, pero también aseguró que hubo cosas positivas.

Martín no se refirió a su futuro al frente de las 'Guerreras' pero tras quedar totalmente eliminada en el duelo anterior frente a Hungría aseguró que le gustaría seguir formando parte del futuro de la selección. EFE

