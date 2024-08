El PP andaluz afea a Espadas su silencio ante el pacto PSC-ERC, que es "jaque mate a la solidaridad"

La vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, ha recriminado este viernes al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, su renuencia a que órganos de su partido como el Comité Federal se reúna de inmediato para discutir las consecuencias del pacto PSC-ERC para una financiación singular de Cataluña, que ha descrito como "el plan de independencia fiscal" de esta comunidad y cuya repercusión ha situado como "un jaque mate a la solidaridad y la igualdad" de las comunidades. En rueda de prensa en la sede regional del PP-A, Mestre se ha preguntado si esa referencia de Espadas a la competencia que tiene el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de convocar órganos y de no hacerlo hasta septiembre obedece a que "no quiere trabajar en agosto" o confía en diluir la posible reacción de la población con "la amnesia del veraneo", antes de afirmar que "los andaluces no olvidamos y que los andaluces tenemos muy calados a los socialistas". "Ni olvidamos lo que pasó con los ERE, ni olvidamos lo que están haciendo por tal de que una sola persona siga ocupando el sillón del poder de la Moncloa, que es el señor Pedro Sánchez". La vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz ha blandido algunas consecuencias de ese acuerdo fiscal y financiero por cuanto "según están advirtiendo expertos economistas y juristas de toda índole, este preacuerdo es absolutamente insolidario y sobre todo aumentaría aún más la desigualdad entre españoles porque "el Estado tendrá menos recursos para repartir entre las comunidades que menos tienen y eso significa menos recursos para la sanidad, la educación y la dependencia", según una nota de este partido. Ha incidido en que "si ese acuerdo sale adelante, Andalucía será la gran perdedora y la gran pagadora de esta nueva claudicación de Sánchez ante el chantaje independentista" y "todo por un solo motivo, que es su supervivencia en el poder". Ha reivindicado que "los andaluces merecen igualdad y respeto, y desde el Partido Popular garantizamos que vamos a defenderlos por todos los medios a nuestro alcance". En su opinión, es "bochornoso ver cómo la señora Montero, siendo conocedora como lo es de la infrafinanciación que sufre nuestra tierra desde hace tantísimos años, sea esta la que blanquee este plan de independencia fiscal para los catalanes". Ha alertado de que "desde luego, la ambición del socialismo en estos momentos en España no tiene límites. Tampoco la ambición de Pedro Sánchez y, si se lo tiene que dar todo a Cataluña, se lo dará en detrimento de los demás". "¿ESTÁN DISPUESTOS A ROMPER CON LOS PRINCIPIOS FUNDACIONALES DEL PSOE?" Mestre ha instado a los dirigentes socialistas andaluces o están con Andalucía o con Sánchez y el independentismo, antes de rechazar la "defensa ciega" que Espadas ha hecho del preacuerdo es la "traición definitiva" del PSOE-A a los andaluces para preguntarse si "están dispuestos los socialistas, por tanto, a romper con los principios fundacionales del Partido Socialista". "Si están dispuestos los socialistas a que en Andalucía tengamos menos recursos en materia de sanidad, en materia de educación y menos recursos en políticas sociales; están dispuestos los socialistas de Andalucía a olvidar su memoria, su historia, por tal de que Pedro Sánchez continúe en el poder?", ha continuado preguntándose Ana Mestre. "Tenemos a un Partido Socialista en Andalucía que más que nunca, más que nunca, es una sucursal de Pedro Sánchez", ha sentenciado. En su opinión, "el socialismo andaluz está la última oportunidad de demostrar de manera definitiva si están con Andalucía o están con Sánchez y el independentismo". Tras señalar que "la ministra Montero y Espadas ya han elegido y han dicho sí a Sánchez en la Ejecutiva del pasado martes, dándole una vez la espalda a los andaluces", ha terminado alertando: "¿dónde están los socialistas de Andalucía, ¿qué harán los diputados andaluces del PSOE en el Congreso cuando llegue el momento de votar?". DATOS DEL PARO Y LA VÍA ANDALUZA Mestre ha subrayado la evolución del mercado de trabajo andaluz, que, en su opinión, refleja que "la vía andaluza de las reformas, la estabilidad, la seguridad jurídica y el diálogo está dando sus frutos". "El trabajo intenso sobre reformas necesarias, el diálogo social y constante con organismos competentes, así como la estabilidad mantenida han situado a Andalucía y a los andaluces en la buena dirección, a pesar del castigo permanente de Sánchez y Montero". La dirigente del PP regional ha subrayado el liderazgo continuado de Andalucía de los datos nacionales desde hace ya meses en la reducción paulatina de la tasa de paro, especialmente acentuado en el caso de julio por cuanto tres de cada cuatro parados menos en España son andaluces, para reivindicar que "la tasa de paro en nuestra comunidad en la más baja de los últimos 16 años", así como ha destacado el descenso del paro femenino y de los más jóvenes. Ha recordado que Andalucía también lidera el descenso del paro durante el último año con una contribución a los datos nacional en la que prácticamente ha supuesto que era andaluz uno de cada dos parados menos en el conjunto de España. Según la vicesecretaria de Política Municipal del PP andaluz, "estos avances en materia de empleo son fruto del esfuerzo colectivo de la sociedad andaluza, de sus empresarios, sus autónomos y sus trabajadores, que han convertido a Andalucía en un tierra dinámica y emprendedora impulsados por la confianza de un gobierno reformista y dialogante como es el gobierno de Juanma Moreno". La dirigente del PP-A ha reivindicado que esos datos del desempleo "lo estamos consiguiendo en Andalucía a pesar de la infrafinanciación a la que nos tiene sometidos la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero", para recordar entonces que Andalucía recibe 638 euros por cada parado a los 1.274 euros que recibe un desempleado que vive en Cataluña, una asignación que se sitúa 418 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas. Ha esgrimido también que la dotación del Plan de Empleo estatal para Andalucía otorga apenas 76 euros a cada parado andaluz, casi 200 euros menos que un parado que vive en Canarias. Para Mestre, "esto es un castigo en toda regla a los andaluces que además puede ser aún peor si se consuma el preacuerdo que Sánchez ha cerrado con los independentistas".

