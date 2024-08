C.Valenciana acuerda iniciar acciones legales contra Sánchez por no convocar la Conferencia de presidentes autonómicos

El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes iniciar las acciones legales oportunas ante el Tribunal Supremo para que el presidente Pedro Sánchez convoque la Conferencia de presidentes autonómicos, entre las que se incluye interponer un recurso contencioso-administrativo contra "la inactividad" del jefe del Ejecutivo. Así, lo ha señalado la portavoz del Consell y responsable de Hacienda, Ruth Merino, en rueda de prensa en la que ha señalado que la Abogacía de la Generalitat ya ha emitido un informe favorable a la presentación de este recurso contencioso-administrativo. Al respecto, ha recalcado que Sánchez debe "convocar ya" la Conferencia --"ya es ya", ha subrayado-- porque además de debatir sobre la Ley de amnistía y la financiación autonómica, como solicitaron de foma conjunta varios presidentes autonómicos en un escrito, "hay muchos temas que son transversales, que afectan a la gestión y a las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas y que necesitan de ese foro común" como son agua, vivienda o de política migratoria. "Hace falta esa lealtad institucional que tanto echamos de menos y esa coordinación y hace falta ese momento de poner encima de la mesa las necesidades, las políticas y desde luego la coordinación con las comunidades autónomas", ha recalcado. En ese sentido, ha explicado que, según el Reglamento de la Conferencia de presidentes, el presidente del Gobierno está "obligado a convocarla al menos dos veces al año" y no lo ha hecho desde la última reunión celebrada en la isla de La Palma el 13 de marzo de 2022. Además, ha señalado que la normativa también prevé que la Conferencia pueda ser convocada por el presidente del Gobierno, por propia iniciativa, o a petición del Comité preparatorio, o de diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. PETICIÓN CONJUNTA En ese sentido, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con fecha de 24 de noviembre de 2023, mediante escrito conjunto firmado por trece presidentes autonómicos, solicitó la convocatoria inmediata de la Conferencia para tratar sobre la entonces proposición de Ley de Amnistía y que posteriormente, en fecha 24 de abril de 2024, se volvió a enviar nuevo escrito, esta vez firmado por catorce presidentes autonómicos, "aludiendo a la necesidad de hablar también sobre el modelo de financiación autonómico". En ese sentido, ha señalado que el debate sobre el nuevo modelo lleva "mucho tiempo y que a raíz de las investidura en Cataluña se ha puesto encima de la mesa, de lo cual nos alegramos porque por fin se está hablando del déficit de financiación de la Comunitat Valenciana concretamente". Pero además, ha insistido en que el Consell considera que son "varias las cuestiones que deben tratarse en el seno de la Conferencia de presidentes". Así, ha apuntado que hay que hablar de Vivineda agua y de la política migratoria, que es "un fenómeno que afecta directamente a la gestión de las comunidades autónomas porque no existe una política migratoria adecuada a nivel nacional". Por ello, ha recriminado: "La inactividad del presidente del Gobierno de España al no convocar la Conferencia de presidentes menoscaba el funcionamiento de este instrumento de cooperación territorial y no da respuesta a las demandas de las comunidades autónomas".

Compartir nota: Guardar Nuevo