La oposición reclama la comparecencia de Alfonso Rueda para explicar el borrador que reformará la ley de la CRTVG

Los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, han reclamado este lunes la comparecencia parlamentaria del presidente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, para explicar las líneas maestras del borrador que reformará la ley de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). El pasado sábado elDiario.es publicó que el borrador del proyecto de ley para gobernar la radio y televisión públicas de Galicia "deja en manos del PP" la posibilidad de usar su mayoría absoluta para nombrar al director general, "sin consenso con el resto de formaciones políticas". Los grupos de la oposición dieron sendas ruedas de prensa este lunes para mostrar su rechazo ante unos cambios legislativos que otorgarían a los populares el "control absoluto" de la CRTVG. Los socialistas han exigido la comparecencia de Alfonso Rueda para que aclare si las informaciones publicadas "son ciertas o no", una petición de que se ponga ante la tribuna de O Hórreo a la que se sumó el BNG, que tacha el borrador de "retroceso democrático". La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha señalado que si lo que aparece reflejado en ese borrador es cierto, la situación es "dramática", ya que lo que busca el Gobierno gallego es tener el "control absoluto" de los medios de comunicación. La información de elDiario.es también alude a que el nuevo texto legal abriría la puerta a la emisión de producciones en castellano para "buscar mayor viralidad en redes". A este respecto, la diputada del PSdeG ha apuntado que si el castellano fuese una de las lenguas vehiculares de la compañía se "desvirtúa el concepto y el sentido de la televisión pública y autonómica". Asimismo, la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha recordado que uno de los principios fundacionales de la CRTVG es, precisamente, "la promoción y la normalización" de la lengua gallega. ELECCIÓN DEL DIRECTOR XERAL DE LA CRTVG En cuanto al método de elección del director xeral de la corporación, si no se consiguiesen en segunda votación los tres quintos del Parlamento y se permitiese la elección del candidato con mayoría simple, Olalla Rodil lo juzgó de "auténtico escándalo" y un "retroceso democrático", que pone de manifiesto el "ansia de control político" del PP. En esta línea, la viceportavoz de los nacionalistas en el Parlamento ha denunciado que el PP de Alfonso Rueda no tiene "ni un sólo límite" y que con esta reforma pretende llegar "donde no se atrevió nadie". De este modo, el PSdeG ha denunciado que la situación actual de la CRTVG refleja una serie de "problemas y deficiencias" que agravan la "necesidad de transparencia y reformas". En esta línea, Silvia Longueira ha asegurado que la CRTVG "no cumple con el servicio público" y ha subrayado que la inversión de la corporación ha descendido, lo que afecta a "su capacidad de producción de contenidos propios, así como a su capacidad como repositorio veraz de la sociedad gallega". "ATAQUE DIRECTO" A LOS MEDIOS PÚBLICOS Ante esta situación de "intervención política que sufre la CRTVG desde hace 15 años", el PSdeG teme que en octubre, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, Rueda trate de "colar por la puerta de atrás" una modificación para poder elegir directamente al director xeral, sin necesidad de una mayoría cualificada del Parlamento de Galicia. Con todo, el BNG ha pedido al PPdeG que "dé marcha atrás" en esta reforma, que no se "atreva a presentar tal despropósito" y que pare este "ataque directo" a los medios públicos de comunicación de Galicia. En esta línea, Rodil se ha dirigido al conjunto de la sociedad gallega para que se "movilice" en defensa de sus medios de comunicación, ya que, ha recordado que son un derecho esencial de los gallegos y gallegas, al igual que la sanidad y la educación pública. Por su parte, Silvia Longueira ha incidido en la "necesidad de un debate transparente y constructivo" sobre el futuro de los medios públicos e Galicia, que garantice tanto la independencia como el cumplimiento de su misión de servicio público.

