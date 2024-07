Acosta y Fernández con ganas de retomar "el pulso" de la competición

Madrid, 29 jul (EFE).- Los españoles Pedro Acosta y Augusto Fernández, compañeros en el equipo Gas Gas de MotoGP, se han mostrado con muchas ganas de retomar "el pulso" de la competición con la disputa este fin de semana del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP en el circuito de Silverstone.

Acosta ha señalado en la nota de prensa de su equipo que está "contento de volver a la competición después de unas semanas de descanso que le han venido bien" para desconectar, pasar tiempo con mi familia y entrenar mucho".

"Nos espera una segunda mitad de temporada intensa y tendremos que trabajar duro, si bien Silverstone es un circuito que me gusta. El clima es complicado, pero veremos cómo lo gestionamos este año con la MotoGP, ya que sin duda será diferente a otros Grandes Premios, pues celebramos el 75 aniversario del campeonato, un hito del que estoy muy orgulloso y feliz de vivirlo en persona", reconoció Acosta.

Augusto Fernández se manifestó de manera similar al señalar que no ve la hora "de volver a correr en Silverstone después del parón veraniego, en el que desconectar ha sido bueno". "He disfrutado de la familia, de los amigos mientras me entrenaba en casa para estar lo más preparado posible para las próximas semanas, que serán ajetreadas", añadió.

"Silverstone es un circuito que me gusta y en el que he obtenido grandes resultados y en donde el año pasado no fue malo para nosotros, así que espero tener un buen fin de semana para intentar acabar entre los diez primeros y empezar esta segunda parte de la temporada de la mejor manera", dijo Fernández en la nota de prensa de su equipo. EFE

JLL/jpd