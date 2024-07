Virginia Díaz y Aleix García/Rodrigo Conde superan la primera criba

París, 27 jul (EFE).- Virginia Díaz, en skiff, y Aleix García/Rodrigo Conde, en doble scull, lograron superar la primera criba en la competición de remo de los Juegos de París, que comenzó a disputarse este sábado en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne.

Virginia Díaz, la encargada de abrir la representación española, supo manejar bien su serie. Acabó en la segunda plaza con un crono de 7.37.30, tan solo superada por la australiana Tara Rigney (7:30.71), lo que le otorgó el pase directo a cuartos sin tener que pasar por la repesca.

La remera de Astillero (Cantabria), que cuenta con tres medallas europeas en el dos sin, se jugará el pase a semifinales el próximo martes, día en el que buscarán el billete de la final de doble scull Aleix García y Rodrigo Conde.

Los subcampeones del mundo en 2022 y de Europa este año se metieron en semifinales sin problemas, con una actuación sólida, conocedores de su potencial y de cómo debían de administrar la prueba.

Pasaban los tres primeros de la serie y alcanzaron la segunda plaza con un tiempo de 6:16.17, tras los irlandeses Daire Lynch y Philip Doyle (6:13.24), el tercer crono de todos los participantes de la ronda.

La primera sesión del remo en París 2024 se disputó bajo la lluvia, circunstancia que no afectó a Virginia Díaz. “Yo soy del norte y las condiciones con las que hemos remado hoy no me desagradan”, dijo la cántabra, quien apuntó que la de este sábado era "una primera toma de contacto" y que tiene "algunos detalles que mejorar para las siguientes regatas", pese a lo cual declaró que está "muy contenta porque el objetivo se ha cumplido”.

García también expresó que habían salido de la prueba con "buenas y sensaciones físicas y técnicas. Muy regulares. Satisfechos con el tiempo y con el rendimiento”, mientras que Conde fue más contundente al calificar su prueba como "una de las mejores regatas" que había hecho hasta ahora.

Este domingo entrarán en liza los tres barcos españoles restantes: el dos sin de Aina Cid y Esther Briz, el dos sin de Jaime Canalejo y Javier García y el doble scull ligero de Caetano Horta y Dennis Carracedo. EFE

